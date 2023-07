Unwetter in der Zentralschweiz Erneutes Gewitter hielt die Einsatzkräfte auf Trab ++ Überschwemmte Keller in Zug ++ Hagelkörner bedecken die Regionen Luzern, Zug und Schwyz Am Mittwoch wurde die Region Luzern, Zug und Schwyz von Hagel überrascht. Bereits am Dienstagabend wütete ein Sturm über der gesamten Zentralschweiz. Hier finden Sie Bilder und Videos zum Unwetter.

Gleich zwei kräftige Blitze haben die Rigi gleichzeitig beim Gewitter getroffen. Bild: Hans Habermacher (Zug, 11. 7. 2023)

Auch in der Stadt Luzern und in Adligenswil hagelte es. Video: Leserreporter / PilatusToday

Auch Kriens wurde von Hagel eingedeckt. Video: Leserreporterin

Auch in Steinerberg SZ hat es gehagelt. Video: Leserreporter / PilatusToday

In Adligenswil waren die Hagelkörner so gross wie Eiswürfel. Bild: Leserbild

Zug: Einsatzkräfte stark gefordert

Beim Gewitter am Mittwoch fiel viel Regen in der Zentralschweiz, meldet die Zuger Polizei am Donnerstag.

Auch am Mittwoch regnete es wieder stark. Bild: Zuger Polizei

Betroffen waren im Kanton Zug vor allem die Ennetsee-Gemeinden Risch, Hünenberg, Cham und Steinhausen sowie die Stadt Zug.

Hagelkörner in Cham. Video: Leserreporterin

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren und Polizei mussten zwischen 19 und 22 Uhr insgesamt 35 Mal ausrücken, weil durch die starken Regenfälle Strassen überschwemmt waren oder Wasser in Garagen oder Keller eingedrungen ist. Diese mussten von den Angehörigen der Feuerwehren ausgepumpt werden. Auch mehrere Personenunterführungen der SBB standen unter Wasser, ebenso Velounterführungen oder die Bahnunterführung zum TCS-Campingplatz in der Stadt Zug.

Die Feuerwehr musste eine Zugunterführung von Wasser befreien. Bild: Zuger Polizei

Viel Wasser sammelte sich auch auf der Autobahn A14 zwischen Baar und Zug, weshalb die Geschwindigkeit in beiden Richtungen reduziert werden musste.

Niederschlag in Cham. Video: Leserreporter

Luzern: Über 3000 Blitze

Kurz vor neun Uhr war es am Dienstag so weit: Über Luzern entlud sich der Regen - und einige Blitze. So sprach MeteoNews Schweiz auf Twitter gar von einem «richtigen Feuerwerk» in der Nordwest- und Zentralschweiz. Am Mittwochmorgen teilt SRF Meteo mit, dass über 70'000 Blitze in der Schweiz gezählt wurden. Reto Vögeli von MeteoNews sagt gegenüber PilatusToday, dass alleine im Kanton Luzern 3000 Blitze gezählt wurden.

Blick vom #Weissenstein in Richtung der #Gewitterlinie. Nach wie vor nur wenig #Hagel, der #Wind steht im Fokus! Die #Gewitter ziehen schnell und produzieren sehr viele #Blitze, ein richtiges Feuerwerk! Gleich in der Nordwest- und Zentralschweiz https://t.co/O488DysMQu (km) pic.twitter.com/5gE7h9wJj4 — MeteoNews Schweiz (@MeteoNewsAG) July 11, 2023

Bereits am Dienstagmittag hatte der Bund entsprechend gewarnt und in weiten Teilen des Landes die Eintretenswahrscheinlichkeit von heftigen Unwettern auf die höchste Stufe Rot erhöht.

Gemäss «Blick» kam es denn auch zu gefährlichen Situationen. So musste ein Zug in Luzern wegen eines Astes im Gleisbereich eine Vollbremse hinlegen. Der Vorfall ereignete sich laut «Blick» im Würzenbach-Quartier. Verletzte habe es keine gegeben.

An der Langensandstrasse in Luzern hat es zudem eine alte Quartierstanne umgelegt, wie 20 Minuten berichtet. Busse würden deswegen nicht mehr fahren. Die Luzerner Polizei bestätigt auf Anfrage von PilatusToday und Tele 1 mehrere Einsätze wegen des Gewitters.

Quelle: PilatusToday

Auch bei den Allmend-Hochhäusern wurde ein Baum entwurzelt:

Bild: Leserfoto

Der Wind wütete am Dienstagabend dementsprechend stark in der Stadt Luzern und im ganzen Kanton. In Sempach Station und der Stadt Luzern hinterliess das Unwetter zudem diverse Schäden an Häusern und Autos. Im Raum Sursee sorgte ein umgestürzter Baum für unregelmässigen Betrieb im öffentlichen Verkehr, wie dieses Bild zeigt:

Bild: Sandra Peter

Quelle: PilatusToday

Video: Deborah Ramseier

Video: Deborah Ramseier

Video: Livia Fischer

Nach 21.15 Uhr beruhigte sich die Lage zwischenzeitlich ein wenig im Raum Luzern. Wie die Luzerner Polizei mitteilte, gingen am Dienstagabend über 70 Meldungen ein. Diese betrafen hauptsächlich abgebrochene Äste, umgestürzte Bauabschrankungen und Bäume. In Ebikon kippte ein Baugespann auf das Dach einer Tankstelle. Meldungen über verletzte Personen liegen der Luzerner Polizei keine vor.

Dieses Baugespann krachte auf das Dach einer Tankstelle in Ebikon. Bild: Luzerner Polizei

Zug: Boot im Hafen gesunken

Etwas anders sah es im Kanton Zug aus. Dort ging es zu diesem Zeitpunkt wohl erst so richtig los. «Heute 21.15 zwischen Cham-Rotkreuz», schreibt eine Leserin zu diesem Video. Das Unwetter in der Zentralschweiz habe sie direkt dem Weg nach Hause getroffen:

Quelle: Leservideo

Auch die Gemeinde Steinhausen wurde nicht vom Gewitter verschont:

Quelle: Leservideo

Wie die Zuger Polizei mitteilte, sank aufgrund des Gewitters ein Boot im Hafen. Der Bootsführer konnte selbstständig ans Ufer schwimmen. Total mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehren und Polizei im Kanton Zug 47 Mal ausrücken. Die Autobahn A14, zwischen Walterswil und Baar musste wegen eines herabhängenden Baums vorübergehend gesperrt werden.

«Habe es noch nicht realisiert»: Mann kann sich im Gewitter aus sinkendem Boot retten. Im Video erzählt er vom Schreckensmoment. Video: PilatusToday/ Tele1

Ein Boot sank im Zuger Hafen. Bild: Zuger Polizei

Nid-/Obwalden: Brand in Ennetbürgen und gesperrte A8

Wie die Feuerwehr in Ennetbürgen mitteilt, musste sie in der Nacht einen kleinen Brand im Bereich Helgenried - St. Jost löschen. Der Brand sei aufgrund eines Blitzeinschlages entstanden.

In Ennetbürgen kam es zu einem Brand. Bild: Feuerwehr Buochs-Ennetbürgen

Auch auf der A8 war eine Autofahrt gefährlich: Von Sarnen in Richtung Brienz herrschte zwischen Kaiserstuhl und Lungern-Nord Gefahr wegen umgestürzten Bäume. Ähnlich war es zwischen Alpnach-Süd und Alpnach-Nord auf der A8 Sarnen in Richtung Hergiswil, wie der Verkehrsinformationsdienst Viasuisse mitteilte.

Schwyz: Über 30 Notrufe

Auch im Kanton Schwyz war das Unwetter spürbar. Wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilt, kippten in zahblreichen Ortschaften Bäume auf die Strassen. In Altendorf drohte ein Baugerüst auf die Bahngleise zu fallen. Deshalb wurde der Bahnbetrieb für kurze Zeit eingestellt. In Immensee sank ein Boot, nachdem es mit Wasser vollgelaufen war.

In Seewen schlug am Morgen ein Blitz in das Dach eines Wohnhauses ein. Dabei wurden die obersten beiden Stockwerke beschädigt. Die fünf Personen, welche sich im Haus befanden, konnten dieses selbständig und unverletzt verlassen. Die Feuerwehr Stützpunkt Schwyz konnte die Rauchentwicklung rasch eindämmen und einen Brandausbruch verhindern.