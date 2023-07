Unwetter in Zentralschweiz 3000 Blitze im Kanton Luzern ++ Umgestürzte Bäume auf A8 ++ die Bilder und Videos Wie angekündigt, wütete ein Sturm über Luzern und der gesamten Zentralschweiz. Hier finden Sie Bilder und Videos zum Unwetter.

Kurz vor neun Uhr ist es am Dienstag so weit: Über Luzern entlädt sich der Regen - und einige Blitze. So spricht MeteoNews Schweiz auf Twitter gar von einem «richtigen Feuerwerk» in der Nordwest- und Zentralschweiz. Am Mittwochmorgen teilt SRF Meteo mit, dass über 70'000 Blitze in der Schweiz gezählt wurden. Reto Vögeli von MeteoNews sagt gegenüber PilatusToday, dass alleine im Kanton Luzern 3000 Blitze gezählt wurden.

Blick vom #Weissenstein in Richtung der #Gewitterlinie. Nach wie vor nur wenig #Hagel, der #Wind steht im Fokus! Die #Gewitter ziehen schnell und produzieren sehr viele #Blitze, ein richtiges Feuerwerk! Gleich in der Nordwest- und Zentralschweiz https://t.co/O488DysMQu (km) pic.twitter.com/5gE7h9wJj4 — MeteoNews Schweiz (@MeteoNewsAG) July 11, 2023

Bereits am Dienstagmittag hatte der Bund entsprechend gewarnt und in weiten Teilen des Landes die Eintretenswahrscheinlichkeit von heftigen Unwettern auf die höchste Stufe Rot erhöht.

Gemäss «Blick» kam es denn auch zu gefährlichen Situationen. So musste ein Zug in Luzern eine Vollbremse hinlegen. Eine Leserreporter berichtet von einem Baum, der auf die Gleise fiel. Der Vorfall ereignete sich laut «Blick» im Seefeldquartier. Verletzte habe es keine gegeben.

An der Langensandstrasse in Luzern hat es zudem eine alte Quartierstanne umgelegt, wie 20 Minuten berichtet. Busse würden deswegen nicht mehr fahren. Die Luzerner Polizei bestätigt auf Anfrage von PilatusToday und Tele 1 mehrere Einsätze wegen des Gewitters. Nähere Details können noch keine bekannt gegeben werden.

Quelle: PilatusToday

Der Wind wütete am Dienstagabend dementsprechend stark in der Stadt Luzern und im ganzen Kanton. In Sempach Station und der Stadt Luzern hinterliess das Unwetter zudem diverse Schäden an Häusern und Autos. Im Raum Sursee sorgte ein umgestürzter Baum für unregelmässigen Betrieb im öffentlichen Verkehr, wie dieses Bild zeigt:

Bild: Sandra Peter

Quelle: PilatusToday

Video: Deborah Ramseier

Video: Deborah Ramseier

Video: Livia Fischer

Nach 21.15 Uhr beruhigte sich die Lage zwischenzeitlich ein wenig im Raum Luzern.

Etwas anders sah es im Kanton Zug aus. Dort ging es zu diesem Zeitpunkt wohl erst so richtig los. «Heute 21.15 zwischen Cham-Rotkreuz», schreibt eine Leserin zu diesem Video. Das Unwetter in der Zentralschweiz habe sie direkt dem Weg nach Hause getroffen:

Quelle: Leservideo

Auch die Gemeinde Steinhausen wurde nicht vom Gewitter verschont:

Quelle: Leservideo

Auch auf der A8 war eine Autofahrt gefährlich: Von Sarnen in Richtung Brienz herrschte zwischen Kaiserstuhl und Lungern-Nord Gefahr wegen umgestürzten Bäume. Ähnlich war es zwischen Alpnach-Süd und Alpnach-Nord auf der A8 Sarnen in Richtung Hergiswil, wie der Verkehrsinformationsdienst Viasuisse mitteilte.

Update folgt...

11 Bilder 11 Bilder Die Wolkenfront nähert sich dem Pilatus. Beinahe wirkt der Luzerner Hausberk wie ein Vulkan. Bild: Robert Wicki (Luzern, 12. 7. 2023)

Haben Sie weitere Videos und Bilder? Dann lassen Sie uns diese zukommen unter redaktion.online@chmedia.ch oder 079 292 59 17.