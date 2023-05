Unwetter Wegen Hochwasser: Hauptstrasse zwischen Neudorf und Bäch musste gesperrt werden Weil die Schächte das viele Wasser nicht mehr aufnehmen kann, war die Strasse zwischen Neudorf und Bäch vier Stunden lang gesperrt.

Die Verbindungsstrasse zwischen Neudorf und Bäch war am Montagabend während vier Stunden in beide Richtungen gesperrt. Der Grund dafür war ein Hochwasser. «Das Problem ist, dass es viel Oberflächenwasser hat und die Schächte das nicht mehr aufnehmen können», erklärte Armin Dörig, Kommandant der Feuerwehr Michelsamt, gegenüber PilatusToday und Tele1. Das Wasser sei dabei mit dem Gewitter aus der Richtung Hildisrieden gekommen. «Zwischen fünf und neun Zentimeter hoch ist das Wasser die Strasse hinuntergeflossen», so Dörig.

Mittlerweile ist die Strasse wieder offen. Dörig warnt aber gegenüber den beiden Portalen: «Nur mit der nötigen Vorsicht darf durchgefahren werden. Die Schächte sind immer noch geöffnet und es liegen Sandsäcke der Feuerwehr auf der Strecke.» (tos)