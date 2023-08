Vandalismus WC in Pfaffnau beschädigt – die Luzerner Polizei sucht Zeugen Die Toilettenanlagen im Pfarreiheim in Pfaffnau wurde verwüstet. Die Polizei sucht Zeugen.

Güsel liegt überall verstreut, das WC ist verstopft, die Wände wurden beschmiert: Am Samstag, 12. August und am Dienstag, 15. August wurden die Toilettenanlagen des Pfarreiheimes Pfaffnau durch unbekannte Vandalen beschädigt und verunreinigt. Das heisst es in einer Mitteilung des Polizeipostens Pfaffnau.

Vandalen haben in Pfaffnau gewütet. Bild: zvg

Es entstand ein Sachschaden an den Inneneinrichtungen der Damentoilette. Im Weiteren verstopfte die unbekannte Täterschaft die Abflüsse des Lavabos und öffnete den Wasserhahn. Infolge dessen floss das Wasser auf den Boden der Toilettenanlage, heisst es weiter.

Im Zusammenhang mit dieser Sachbeschädigung sucht die Polizei Zeugen, welche Angaben zur Täterschaft machen können. Hinweise können via Telefonnummer 041 289 24 90 an die Polizei durchgegeben werden. (fmü)