Kollision Unbekannte Person fährt Velofahrerin an und entfernt sich von der Unfallstelle – Polizei sucht Zeugen In Schötz im Kanton Luzern ereignete sich am Samstag ein Unfall. Eine Fahrradfahrerin wurde von einem Auto angefahren. Die Polizei sucht nach der Lenkerin oder dem Lenker des Autos und bittet um Mithilfe.

In der Nacht auf Samstag kurz vor 00.30 Uhr war eine Velofahrerin in Schötz von Nebikon herkommend auf dem Radstreifen unterwegs. Auf Höhe der Liegenschaft Nebikerstrasse 27 wurde sie von hinten von einem Auto erfasst und stürzte, wie die Luzerner Polizei schreibt. Im Anschluss an die Kollision entfernte sich das Auto von der Unfallstelle.

Die 48-jährige Velofahrerin verletzte sich beim Unfall. Welche Verletzungen genau sie erlitten hat, ist noch unklar. Sie wurde ins Spital gefahren.

Beim Fahrzeug dürfte es sich um einen silbergrauen Kleinwagen mit Beschädigungen an der Front handeln, so die Polizei weiter. Sie sucht die Lenkerin oder den Lenker des Autos sowie Zeugen. Personen, die Beobachtungen zum Unfall gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 041 248 81 17 bei der Polizei zu melden. (sig)