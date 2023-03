Verabschiedung 16 Luzerner Parlamentsmitglieder hören auf – 172 Jahre Erfahrung sind weg Sieben Frauen und neun Männer verabschieden sich aus dem 120-köpfigen Luzerner Kantonsrat. Am meisten Erfahrung verliert die SVP. Bei den Grünen und Grünliberalen treten alle amtierenden Ratsmitglieder wieder an.

Weibelin Anita Imfeld-Müller (links) verabschiedet Christine Kaufmann und Hans Lipp. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 27. 3. 2023)

104 der 120 Mitglieder des Kantonsrats wollen am kommenden Sonntag wiedergewählt werden. Fünf bis zehn von ihnen dürften scheitern, wie die vergangenen Wahlen gezeigt haben.

16 Angehörige des Parlaments setzen sich dem Risiko einer Abwahl nicht aus und verzichten auf eine erneute Kandidatur. Am stärksten ist der Aderlass bei der FDP, die sechs Rücktritte verkraften muss. Bei der mit 22 Mitgliedern gleich starken Fraktion der SVP treten vier langjährige Angehörige ab, bei der 34-köpfigen Mitte deren fünf. Die SP verliert ein Fraktionsmitglied, bei den Grünen und der GLP treten alle amtierenden Parlamentarierinnen und Parlamentarier wieder an.

Standing Ovation des Kantonsrats für Irene Keller (winkend). Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 27. 3. 2023)

Zwischen 20 und 3 Jahre im Rat politisiert

Die sieben Frauen und neun Männer haben zusammen 172 Jahre Parlamentserfahrung auf dem Buckel. Am längsten dabei war das 2003 gewählte SVP-Mitglied Pius Müller. Die Freisinnige Luzia Syfrig hingegen sass nur gerade drei Jahre im Rat.

Am Montagabend erhielten die abtretenden Politikerinnen und Politiker Abschiedsworte von Kantonsratspräsident Rolf Born (FDP, Emmen), der es am kommenden Sonntag wieder wissen will. Vorgängig darauf eingestimmt wurden sie vom «Kantonsratschörli» unter der Leitung der wie Born erneut kandidierenden Vroni Thalmann (SVP, Flühli).

Abgänge in vier von sechs Fraktionen FDP (6 Rücktritte, 54 Jahre Erfahrung): Irene Keller (Rigi Kaltbad, 16 Jahre), Rosy Schmid (Hildisrieden, 15 Jahre), Helen Schurtenberger (Menznau, 12 Jahre), Maurus Zeier (Luzern, 4 Jahre), Stephan Betschen (Buchrain, 4 Jahre), Luzia Syfrig (Hitzkirch, 3 Jahre).

Trotz der offiziellen Verabschiedung arbeiten die abtretenden Ratsmitglieder in den Kommissionen weiter – bis zum 19. Juni, dem Tag der Vereidigung der neu gewählten Politikerinnen und Politiker.