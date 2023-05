Hochdorf 23 Polizistinnen und Polizisten der Luzerner Polizei vereidigt In einer feierlichen Zeremonie in Hochdorf hat Regierungsrat Paul Winiker neun Polizistinnen und 14 Polizisten der Luzerner Polizei vereidigt.

Die neuen Polizistinnen und Polizisten mit Regierungsrat Paul Winiker (2. von links vorne), Kommandant Adi Achermann (links vorne). Bild: Luzerner Polizei

Am Mittwoch, 17. Mai 2023, fand beim Kulturzentrum Braui in Hochdorf die Vereidigung von neun Polizistinnen und 14 Polizisten der Luzerner Polizei statt. Der Vereidigungsakt wurde durch Paul Winiker, Vorsteher des Justiz- und Sicherheitsdepartements, gemeinsam mit Adi Achermann, Kommandant der Luzerner Polizei vorgenommen.

Die jungen Berufsleute haben die Lehrgänge 2020-2 sowie 2021-1 nach zwei Ausbildungsjahren erfolgreich mit der eidgenössischen Berufsprüfung abgeschlossen, heisst es in einer Medienmitteilung der Luzerner Polizei. Die vereidigten Polizistinnen und Polizisten sind zwischen 24 und 37 Jahre alt und stammen aus den unterschiedlichsten Berufssparten. In den letzten Wochen wurden sie bereits in ihre neuen Aufgabengebiete in allen Polizeiregionen des Kantons Luzern sowie bei der Verkehrspolizei eingeführt.

Das sind die 23 neuen Polizistinnen und Polizisten Raissa Bulinski, Ebikon

Jan Christen, Sempach Station

Nick Eixler, Hünenberg See

Janick Erni, Kriens

Jonas Flury, Sempach

Fabienne Gisler, Beromünster

Nadine Gwerder, Inwil

Matthias Hauser, Sursee

Fabian Hodel, Ettiswil

Angela Kaufmann, Kägiswil

Martina Küchler, Luzern

Michael Kündig, Emmen

Silvan Margadant, Auw

Sabina Odermatt, Horw

Andreas Renggli, Rothenburg

Michael Schaffner, Beinwil am See

Adrian Schläpfer, Kriens

Melissa Schmid, Horw

Philipp Steinger, Wauwil

Livio Tatschi, Malters

Angela Walker, Pfaffnau

Manuela Weiss, Emmenbrücke

Damian Wettstein, Buchrain

(zim)