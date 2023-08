Verein Musical Fever Die Produktion «Big Bad» basiert auf einem Game Das neue Stück des Vereins Musical Fever ist witzig, düster – und etwas verwirrend.

Hauptprobe des «Musical Fever» zum neuen Stück «The Wolf Among Us». Bild: Yvonne Imbach (Luzern, 24. 8. 2023). Bild: Yvonne Imbach (luzern, 24. 8. 2023).

Die Geschichte von «Big Bad» findet in den Achtzigerjahren im New Yorker Untergrund statt. Das Bühnenbild entführt das Publikum in die dunklen Strassen New Yorks. Auf zwei Ebenen wurden die Schauplätze wie Bar, Wohnung, Lift, Balkon untergebracht. Auch das junge Orchester spielt live und sichtbar auf der oberen Etage. Die Produktion ist nicht nur ein Augenschmaus, sondern überzeugt auch musikalisch. 21 bekannten Songs, etwa von Billie Eilish und Imagine Dragons, wurden neu arrangiert und mit eigenen Songtexten versehen.

Basierend auf der Comicreihe «Fables» und dem dazu erschienenen interaktiven Adventure-Game «The Wolf Among Us» präsentiert der Verein Musical Fever dieses Jahr mit «Big Bad» eine eigene Story, in der rätselhafte Morde passieren und märchenhafte Fabelwesen auf böse Charaktere treffen. Tolle Tanzeinlagen, schöne Stimmen, das Live-Orchester und die professionelle Licht-/Tontechnik begeistern auch dieses Jahr. Was die jungen Menschen im Alter von 15 bis 29 Jahren an Talent, Herzblut und Kreativität auf die Beine stellen, ist in dieser Dimension in der Zentralschweiz selten zu erleben.

Das Game «The Wolf Among Us» ist in der gleichen fiktiven Welt angesiedelt wie die Comicserie «Fables». Das Spiel besteht aus fünf Episoden, für «Big Bad» wurde ein einziger Erzählstrang fokussiert. Regie führen dieses Jahr in Co-Arbeit Denilson Dos Santos und Sandro Niederberger.

Hauptprobe des «Musical Fever» zum neuen Stück «The Wolf Among Us». Bild: Yvonne Imbach (Luzern, 24. 8. 2023). Bild: Yvonne Imbach (luzern, 24. 8. 2023).

Erstmals ein Game als Vorlage

Der 22-jährige Denilson blickte vor der Hauptprobe auf den Entstehungsprozess zurück: «Es ist das erste Mal, dass wir aus einer Game-Vorlage ein Musical konzipiert haben. Das Genre Game bietet viel mehr Optionen als eine lineare Geschichte. Das war herausfordernd, aber wir haben unseren Weg gefunden», sagt der Co-Regisseur. Tatsächlich sind die Szenen temporeich und wechseln sich im Schauplatz häufig ab. Wer vom motivgebenden Computerspiel keine Kenntnisse hat, kann die Geschichte etwas verwirrend empfinden. Am besten geniesst man die Inszenierung als das, was sie ist: ein Feuerwerk aus Spiel, Sound und Spannung.