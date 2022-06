Verkehr Kanton Luzern favorisiert in Eschenbach die günstigste Verkehrslösung – eine Umfahrung bleibt aber im Rennen Der Kanton Luzern will die Verkehrsprobleme auf der bestehenden Strasse lösen, unter anderem mit Tempo 30 in Eschenbach und Inwil. Eine Umfahrung ist allerdings noch nicht vom Tisch.

In den Stosszeiten stockts in Eschenbach. Bild: Philipp Schmidli

Weil es in Eschenbach in den Stosszeiten zu grossen Staus kommt, prüfen der Kanton Luzern und Gemeinde seit rund zweineinhalb Jahren mittels einer sogenannten Zweckmässigkeitsbeurteilung, wie die Verkehrsprobleme gelöst werden sollen. Am Mittwoch haben die Verantwortlichen nun mitgeteilt, dass noch zwei Varianten im Rennen verbleiben: Die Variante Null+/ÖV, die eine Optimierung der bestehenden Strasse statt einer Umfahrung vorsieht, sowie die Umfahrungsvariante Ost kurz überdeckt Mettlen-Acher.

Die Variante Null+/ÖV. Screenshot Vif/Kanton Luzern

Die Variante Null+/ÖV kostet rund 100 Millionen Franken, wovon rund 60 Millionen Franken in den Ausbau der Seetalbahn im Hinblick auf den Viertelstundentakt und in die Verbesserung des Busangebots fliessen sollen, heisst es in einer Mitteilung. Dies werde möglich, wenn der Durchgangsbahnhof Luzern realisiert sei. Mit Lichtsignalanlagen soll allfälliger Stau in den Spitzenstunden aus den Ortszentren vor die Ortseingänge verlagert werden. Zudem soll in Eschenbach und Inwil künftig Tempo 30 gelten. Der Verkehr rolle dadurch langsamer, dafür stetig und werde so für das Umfeld verträglicher.

Kanton will Gesamtbetrachtung fürs Seetal abwarten

Ein definitiver Entscheid sei noch nicht gefallen, betont Gregor Schwegler. «Zuvor braucht es eine Gesamtsicht für das Seetal. Die vorgeschlagenen Lösungen in Eschenbach beeinflussen die Situation in den Nachbardörfern Inwil, Eschenbach, Ballwil und Hochdorf. Deshalb werden wir auch eine Umfahrung nochmals vertieft prüfen», so der Kantonsingenieur.

Ebenfalls im Rennen ist die Variante Ost kurz überdeckt Mettlen-Acher, die einen kurzen Tunnel vorsieht. Screenshot Vif/Kanton Luzern

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, könnte die nun verworfene Westumfahrung das Dorf zwar deutlich stärker entlasten. Die Kosten von rund 440 Millionen Franken seien aber «ausserordentlich hoch und die Auswirkungen auf die Umwelt trotz zweier Tunnel beträchtlich». Vergleiche man nur die Umfahrungen, so schneide die Variante Ost kurz überdeckt Mettlen-Acher insgesamt am besten ab. Sie bringe eine Verkehrsentlastung von rund 50 Prozent auf der Luzernstrasse in Eschenbach, kostet allerdings rund 360 Millionen Franken.

Eschenbach setzt sich weiterhin für Umfahrung ein

Die von Staus betroffenen Gemeinden müssen sich damit weiter gedulden. «Wir hatten uns natürlich erhofft, dass die Prüfungen zu einem klaren Entscheid führen und die Umsetzung rasch beginnen könnte», sagt der Eschenbacher Gemeindeammann Markus Kronenberg. Der Gemeinderat setze sich weiterhin für die Umfahrung Ost kurz überdeckt ein.

Auch Inwil dränge auf eine Lösung, heisst es in der Mitteilung. «Die Gemeinde wartet seit langem auf eine Lösung für den Knoten Oberhofen. Die Umfahrungsvariante Ost kurz überdeckt Mettlen-Acher bietet dafür eine gute Grundlage», sagt Gemeindepräsident Josef Mattmann. Der Gemeinderat Inwil erwarte deshalb, dass diese Lösung in der Planungssynthese – die voraussichtlich im Herbst 2023 vorliegt – weiterhin berücksichtigt werde.