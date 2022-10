Verkehr Kanton präsentiert Gegenvorschläge zu den Verkehrs-Initiativen – und will die Mobilität künftig gesamtheitlich planen Der Kanton Luzern lehnt die Initiativen «Anti-Stau» sowie «Attraktive Zentren» ab. Zudem will er Bauprogramm, ÖV-Bericht und Veloplanung in einem einzigen Planungsinstrument zusammenfassen.

Der Verkehr nimmt stetig zu. Der Luzerner Regierungsrat will die daraus entstehenden Probleme ganzheitlich angehen. Symbolbild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 23. September 2021)

Wie überall in der Schweiz nimmt der Verkehr auf Strasse und Schiene auch im Kanton Luzern stetig zu. Um die Herausforderungen in der Mobilität zu bewältigen, hat der Regierungsrat einen Planungsbericht erarbeitet. Am Mittwoch hat er das entsprechende Projekt namens «Zukunft Mobilität im Kanton Luzern», kurz «Zumolu», an einer Medienkonferenz vorgestellt.

Der zuständige Regierungsrat Fabian Peter, Vorsteher des Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartements, betont: «Das Projekt soll die Luzerner Mobilitätspolitik umfassend darstellen. Ein intelligentes, vernetztes Verkehrssystem und eine differenzierte Betrachtung der Bedürfnisse in den verschiedenen Regionen sind entscheidend.»

Nur noch ein Planungsinstrument für die Mobilität

Als Grundlage dafür diene der Grundgedanke, dass die Verkehrsplanung im Kanton Luzern dem Prinzip «Verkehr vermeiden, Verkehr verlagern, Verkehr vernetzen und Verkehr verträglich abwickeln» folgen soll. Die unterschiedlichen Voraussetzungen von Stadt, Agglomeration und Landschaft würden berücksichtigt und die Verkehrsmittel sowohl auf der Strasse als auch der Schiene entsprechend ihrer Stärken eingesetzt. Das gelte es auch bei den beiden Schlüsselprojekten «Durchgangsbahnhof» und «Bypass Luzern» zu berücksichtigen.

Heute bestehen laut dem Kanton im Bereich Mobilität drei einzelne Planungsinstrumente: das Bauprogramm für die Kantonsstrassen, der ÖV-Bericht sowie die kantonale Veloplanung. Um die Mobilität gesamtheitlich planen zu können, fasst «Zumolu» die bestehenden Instrumente und Berichte im «Programm Gesamtmobilität» zusammen. Die erforderlichen gesetzlichen Anpassungen werden dem Kantonsrat in einer separaten Vorlage unterbreitet.

Initiativen gehen dem Regierungsrat zu weit

Gleichzeitig stellte der Regierungsrat auch die Gegenvorschläge zu zwei Volksinitiativen vor – zur «Anti-Stau-Initiative» der Jungen SVP sowie zur Initiative «Attraktive Zentren» der Grünen. Die Regierung lehnt beide ab. «Die Anliegen der Initiativen möchten wir aufnehmen – sie gehen aber aus Sicht der Regierung in verschiedenen Punkten zu weit», so Regierungsrat Fabian Peter.

Regierungsrat Fabian Peter. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 21. Oktober 2022)

Die «Anti-Stau-Initiative» verlangt im Wesentlichen, dass die Kapazität des kantonalen Strassennetzes nicht reduziert werden darf. Ziel des Gegenvorschlags ist laut Mitteilung der Erhalt der Leistungsfähigkeit der Kantonsstrassen für alle Mobilitätsformen.

Die Volksinitiative «Attraktive Zentren» strebt eine siedlungsverträglichere Gestaltung von Ortszentren entlang von Kantons- und Gemeindestrassen an. Der Gegenentwurf soll laut Kanton die Anliegen der Volksinitiative mehrheitlich aufnehmen, ohne aber in die akzeptierte Kompetenz- und Aufgabenteilung zwischen den Gemeinden und dem Kanton einzugreifen.