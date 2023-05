Verkehr Luzerner Regierung will keine autofreien Sonntage Die Idee der Grünen kommt bei der Regierung nicht gut an. Denn der Kanton sieht sich nicht in der Pflicht, generelle autofreie Sonntage zu initiieren.

An Slowups, hier am Sempachersee, sind Strassenabschnitte gesperrt. Archivbild: LD

An vereinzelten Sonntagen pro Jahr sollen Abschnitte auf ausgewählten Luzerner Kantonsstrassen autofrei werden. Das schlagen die Grünen in einem Postulat vor, das sie vor einem Jahr eingereicht haben. Vorstösser Samuel Zbinden erklärte damals: «Mit solchen Tagen wollen wir der Bevölkerung aufzeigen, wie attraktiv der Kanton Luzern sein könnte, wenn nicht nur Autos die Strassen dominieren und welche Vorteile ein Umstieg auf nachhaltige Mobilität hat.» An den autofreien Sonntagen könnten laut Zbinden Aktionen wie der «Slow Up» oder Quartierfeste stattfinden.

Nun empfiehlt die Regierung dem Parlament, das Postulat abzulehnen. Sie stehe dem Anliegen, auf Gesuch hin geeignete Strecken auf Kantonsstrassen für den motorisierten Verkehr zugunsten einer Publikumsveranstaltung zu sperren, zwar offen gegenüber – Bewilligungen erteile die Polizei.

Das Initiieren von generellen autofreien Sonntagen sieht die Regierung jedoch nicht als ihre Aufgabe. Denn: «Weiträumigere Strassensperrungen bräuchten eine nationale Koordination und müssten somit auf Bundesebene geregelt werden.» Die Regierung will sich auf den Planungsbericht «Zukunft Mobilität im Kanton Luzern» fokussieren, der entsprechende Verkehrsziele und Massnahmen definiert. (lf)