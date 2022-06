Verkehrspolitik Ampeln statt Kreisel in Sursee: Die betroffenen Gemeinden sind skeptisch Nun liegt die Vernehmlassungsantwort der Gemeinden auf die Verkehrsstudie des Kantons vor. Dieser muss den geplanten Systemwechsel besser aufzeigen.

In und um Sursee staut’s zu den Stosszeiten. Um das Verkehrssystem zu verbessern, hat der Kanton Luzern eine Studie erstellt und im März den betroffenen Gemeinden zur Vernehmlassung zugestellt. Für Aufsehen sorgte insbesondere die Ankündigung, sieben Verkehrskreisel zu Kreuzungen mit intelligenten Ampelsystemen umbauen zu wollen.

Der Kanton will Ampeln statt Kreisel in Sursee, im Bild der Chotten-Kreisel. Die Sursee-Plus-Gemeinden sind skeptisch. Bild: Nadia Schärli (Sursee, 1. Januar 2021)

Nun haben die Sursee-Plus-Gemeinden zu den Plänen des Kantons Stellung genommen. In einer gemeinsamen Mitteilung fordern Sursee, Oberkirch, Geuensee, Knutwil, Schenkon und Mauensee «eine Gesamtplanung, in der auch der öffentliche Verkehr sowie der Velo- und Fussgängerverkehr als Teil der Lösung betrachtet werden».

Die Sursee-Plus-Gemeinden würden zwar die Vorteile einer intelligenten Verkehrssteuerung sehen, heisst es in der Mitteilung weiter. Insbesondere die Bevorzugung des Busverkehrs werde begrüsst. «Der neue Bushof in Sursee kann die gewünschte Wirkung nur erzielen, wenn die Zuverlässigkeit der Transportkette auf einem hohen Niveau gewährleistet ist.»

«Kanton muss den Mehrwert aufzeigen»

Dass aber sieben Kreisel wegfallen sollen, sehen die Gemeinden skeptisch. «Der Mehrwert eines generellen Systemwechsels, der auch den Umbau bestehender Kreisverkehrsanlagen in lichtsignalgeregelte Knoten beinhaltet, muss der Kanton besser aufzeigen», heisst es in der Mitteilung. Auch fordern die Gemeinden, dass dringliche Anliegen bereits vor 2030 umgesetzt werden sollen.

Auf Anfrage bestätigt Matthias Senn, es bestehe eine gewisse Skepsis gegenüber einem zu raschen Umbau der Kreisel. «Darum schlagen die Gemeinden auch vor, dass man bereits vor 2030 erste Massnahmen ergreift. Zum Beispiel separate Busstreifen, mit denen man die Zuverlässigkeit des ÖV erhöhen kann sowie Velo-Premiumrouten», sagt der Zentrumsentwickler bei Sursee Plus.

Unter Umständen ergebe sich damit bereits eine gewünschte Verlagerung und es brauche keinen totalen Systemwechsel. Rückgemeldet habe man dem Kanton zudem, dass der Bevölkerung ein allfälliger Systemwechsel gut kommuniziert werden müsse.

Kanton soll Kreisel mit Ampeln prüfen

Ein elementarer Punkt sei, das Thema im Sinne einer Gesamtverkehrsbetrachtung breit anzuschauen, sagt Senn weiter. «Nachvollziehen können die Gemeinden aber, dass der Kanton aus heutiger Sicht auf gewisse Massnahmen verzichtet, zum Beispiel die Tieferlegung der Ringstrasse, neue Autobahnanschlüsse oder grossräumige Umfahrungen.»

Vorbild für Sursee: Beim Kreisel Schachenweid in Ebikon priorisieren Ampeln die Busse. Bild PD

Die Gemeinden schlagen dem Kanton zudem vor, Kreisel zu prüfen, bei denen Lichtsignalanlagen integriert sind. Als Vorbild nennen sie die Dosierungsampeln in Ebikon beim Kreisel Schachenweid. «In Ebikon wird der Bus vom Busstreifen mit einer Lichtsignalanlage und der Bezeichnung ‹Busbevorzugung› auf den Kreisel geleitet. Warum soll das in Sursee und Umgebung zumindest als vorgezogene Etappe nicht auch möglich sein?», schreiben die Sursee-Plus-Gemeinden in der Stellungnahme.

«Es handelt sich um eine Frage, die geprüft werden soll», ergänzt Matthias Senn. «Vielleicht bringt es einen raschen Nutzen, vielleicht wäre die Massnahme in einem Verkehrssystem wie in Sursee mit vielen Kreiseln zu wenig effizient.»

Runder Tisch nach den Sommerferien

Nun geht es laut Senn darum, gemeinsam mit dem Kanton in einen Projektprozess hineinzugehen. Der Startschuss fällt nach den Sommerferien in Form eines runden Tischs, an dem auch Regierungsrat und Bauvorsteher Fabian Peter (FDP) teilnimmt.

Wie das weitere Vorgehen konkret aussieht, werde an diesem Termin gemeinsam festgelegt, sagt Paloma Meier, Mediensprecherin des Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartements auf Anfrage. Eine gesamtheitliche Sicht auf die Mobilität im Raum Sursee sei auch für den Kanton entscheidend für die weiteren Planungen.