Vermisstmeldung Wer hat Helena Lang aus Udligenswil gesehen? Die 83-jährige Helena Lang leidet unter Demenz. Sie wird seit Sonntagnachmittag vermisst.

Helena Lang aus Udligenswil wird vermisst. Bild: Luzerner Polizei

Die 83-jährige Helena Lang wird vermisst. Wie die Luzerner Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung schreibt, wurde sie zuletzt am Sonntagnachmittag im Wohnheim «Wohnen am Bächli» in Udligenswil gesehen. Die Vermisste leidet unter Demenz.

Helena Lang hat kurze, graue Haare. Am Sonntagnachmittag trug sie eine grau-hellblaue Hose, eine helle Bluse, ein wattiertes, dunkelblaues Gilet und schwarze Nike-Schuhe. Zudem trug sie einen gelb-braunen Hut. Die Vermisste ist ca. 1.65 Meter gross und schlank.

Personen, welche Angaben zur Vermissten machen können, werden gebeten sich direkt bei der Luzerner Polizei unter 041 248 81 17 zu melden. (pl)