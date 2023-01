Vernehmlassung Im Kanton Luzern bleibt Bettelverbot vorerst in Kraft Der Vorschlag des Regierungsrates, das Bettelverbot durch eine Bewilligungspflicht zu ersetzen, stiess bei der Stadt Luzern auf Widerstand. Auf eine Änderung der Verordnung wird zurzeit verzichtet.

Die Luzerner Regierung setzt die Bewilligungspflicht für Betteln vorerst aus. Sie will zuerst ein Urteil des Bundesgerichts zur Umsetzung des Bettel-Verbots im Kanton Basel-Stadt abwarten, bevor über das weitere Vorgehen entschieden wird. Das geht aus einer Mitteilung hervor.

Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, wonach es unverhältnismässig sei, jegliche Form des Bettelns unter Strafe zu stellen, schickte der Regierungsrat eine Änderung der Verordnung in die Vernehmlassung. Der Vorschlag: In Luzern soll betteln dürfen, wer in Besitz einer Bewilligung ist.

Die Luzerner Regierung nimmt damit die Bedenken der Stadt Luzern auf und will vorerst auf die vorgeschlagene Änderung verzichten, da die Stadt durch ihre Zentrumsfunktion in besonderem Masse davon betroffen sei. (sig)