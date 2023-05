Vernehmlassung Luzerner Bauern wollen fünf Mal mehr Geld für ihr Land Müssen Landwirte dem Kanton Luzern Land für Strassen- oder Hochwasserschutzprojekte abtreten, sollen sie künftig drei Mal mehr Geld erhalten. Dieser Vorschlag der Regierung geht dem Bauernverband zu wenig weit.

Für Kreuzungen wie jene an der Sedelstrasse in Luzern wurde Land benötigt. Bild: Dominik Wunderli (28. 3. 2019)

Braucht der Bund Land für eine breitere Autobahn, zahlt er den Bauern seit dem vorletzten Jahr 27 Franken pro Quadratmeter. Das ist drei Mal mehr, als der Kanton Luzern für ein Hochwasserschutzprojekt oder ein neues Trottoir locker macht. Nun will die Regierung diese Ungleichbehandlung korrigieren. Grund sind Postulate von Bäuerin Marlis Krummenacher-Feer (Mitte, Root) und von Landwirt Martin Birrer (FDP, Emmen) , die der Kantonsrat überwiesen hatte.

Zudem sollen Grundeigentümerinnen und -eigentümer, die dem Kanton Land für Strassen- oder Wasserbauprojekte abtreten müssen oder gar enteignet werden, künftig früher in das Kaufverfahren einbezogen werden. Dieser Vorschlag geht auf eine Motion zurück, die Landwirt Pius Kaufmann (Mitte, Wiggen) namens der von ihm präsidierten Kommission für Verkehr und Bau eingereicht hatte. Das Parlament hiess den Vorstoss wie die Postulate von Krummenacher und Birrer mit grosser Mehrheit gut.

Bauern hätten lieber 50 statt 27 Franken pro Quadratmeter

Am Freitag ist die Vernehmlassung zum Erwerb von Landwirtschaftsland abgelaufen. Bei den Parteien kommen die Vorschläge der Regierung gut an, auch wenn sie Anträge und Bemerkungen haben. Auch der in die Erarbeitung der Vorlage eingebundene Verband der Luzerner Gemeinden begrüsst frühere Informationen für Landbesitzer und höhere Preise – und er nimmt «zur Kenntnis, dass sich das Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement nun endlich der Thematik annimmt».

Am pointiertesten äussert sich der Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband (LBV), der zu den Gesetzesarbeiten ebenfalls beigezogen wurde. Für den LBV ist die Verdreifachung des heutigen Ansatzes von 9 Franken pro Quadratmeter «das absolute Minimum. Aus unserer Sicht müsste eher ein fixer Betrag in der Grössenordnung von 50 Franken eingesetzt werden», heisst es in der Stellungnahme. Zum Vergleich: Im Kanton Zug zahlen die Behörden den Landwirten seit mehr als zehn Jahren 80 Franken pro Quadratmeter.

Landverlust in Luzern gravierender als in anderen Kantonen

Als Grund für diese Forderung gibt der LBV an, die Enteignung von Kulturland sei für betroffene Landwirtinnen und Landwirte «gravierend», da Ersatzflächen im ortsüblichen Bewirtschaftungsbereich oft nicht zu finden seien. Der Kanton Luzern mit seiner hohen Produktivität sei speziell betroffen, weshalb die Enteignung von Kulturland zu einem grösseren Wertschöpfungsverlust als in anderen Kantonen führe.

Auch Mitte und FDP weisen ausdrücklich auf die durch Landverlust bedrohte Wirtschaftlichkeit von Bauernhöfen hin. Deshalb schlägt die FDP vor, bei Bedarf höhere Ansätze zu prüfen. Die Mitte fordert die Regierung auf, die Preisentwicklung zu beobachten und nötigenfalls Anpassungen vorzunehmen.

Eigentümer sollen zwingend vorinformiert werden

Die Interessenvertretung der Luzerner Bauernschaft und die Parteien äussern sich aber nicht nur zur Höhe der Entschädigung, sondern auch zum Kaufverfahren. Ihnen passen die Formulierung der Regierung, wonach Grundeigentümer vor der öffentlichen Auflage «in der Regel» einen Landerwerbsvertrag erhalten sollen, nicht. Das Zustellen eines Vertrags sei vielmehr zwingend, weshalb «in der Regel» gestrichen werden müsse.

Mitte, FDP, SVP und GLP sind der gleichen Meinung. Auch die Grünen bezeichnen die Praxisänderung hin zu mehr Kommunikation als «überfällig», denn diese sowie Gesprächsbereitschaft vonseiten des Kantons seien «von zentraler Bedeutung». Der Bauernverband und die SVP möchten zudem verbindlich erwähnt haben, dass die gleichen Regeln auch für die Gemeinden gelten. Die SP fordert die Regierung auf, beim Landverbrauch für Strassenprojekte generell zurückhaltend zu sein.