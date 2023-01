Vernehmlassung Luzerner Gemeindeverband kritisiert Steuerpaket der Regierung massiv Für den Verband der Luzerner Gemeinden gehen die von der Regierung vorgeschlagenen Steuersenkungen viel zu weit. Stark kritisiert werden vor allem die Entlastungen für Firmen.

Der Verband der Luzerner Gemeinden begrüsst die geplanten Steuersenkungen für natürliche Personen. Bild: Corinne Glanzmann

Die Luzerner Regierung schlägt Steuersenkungen von mehr als 200 Millionen Franken vor. Für die Gemeinden hätte dies Ausfälle von 100 bis 120 Millionen zur Folge. Die Vernehmlassung zur Revision des Steuergesetzes dauert bis zum 17. Februar. So lange wollte der Verband der Luzerner Gemeinden (VLG) nicht warten: Er teilte am späteren Freitagnachmittag mit, die Massnahmen gingen zu weit und seien «für die Gemeinden nicht finanzierbar».

Kritik übt der VLG vor allem an den geplanten Entlastungen für Firmen. So soll die Kapitalsteuer, die bei den Gemeinden zu Steuerausfällen von 35 Millionen Franken führen würde, weniger stark gesenkt werden. Auch die vorgeschlagene Reduktion der Steuertarife für Kapitalleistungen bei den natürlichen Personen geht dem Verband zu weit. Mit dem Ansinnen der Regierung gingen den Kommunen jährliche Erträge von 14 Millionen verloren. Der VLG findet, es sei «nicht notwendig, in diesen beiden Bereichen eine schweizerische Spitzenposition zu erreichen».

Kanton soll Gemeinden bei OECD-Steuer beteiligen

Auch weitere für Firmen vorgesehene Entlastungen – Patentbox und Forschungsabzug – passen dem Verband nur teilweise. Er plädiert in einem ersten Schritt lediglich für ein Angleichen ans rechnerische Mittel aller Kantone. Später seien die Gemeinden «bereit, über eine weitere Anpassung zu diskutieren».

Forderungen platziert der VLG zudem bei der OECD-Steuer. Die Regierung will die daraus erwarteten Mehreinnahmen von jährlich 55 Millionen Franken alleine dem Kanton gutschreiben und die Gemeinden dafür mit 20 Millionen zusätzlich an den Sondersteuern beteiligen. Letzteres lehnt der Verband ab – und verlangt dafür eine fixe Beteiligung von 50 Prozent an den Erträgen der OECD-Steuer.

Die Entlastungen für tiefe Einkommenskategorien bei natürlichen Personen sowie die Erhöhung der Kinderabzüge und für Drittbetreuung heisst der Verband gut. Dies, obwohl auch sie bei den Gemeinden zu Steuerausfällen von rund 35 Millionen Franken führen würden.