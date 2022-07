Vernehmlassung Luzerner Regierung schlägt bei Autosteuern Bonus-Malus-System vor Die Motorfahrzeugsteuern im Kanton Luzern sollen ökologisiert werden. Die Regierung schlägt nun vor, Halterinnen und Halter von Autos mit wenig CO 2 -Ausstoss zu belohnen.

Die letztmals 1994 revidierten Motorfahrzeugsteuern sollen im Kanton Luzern ökologisch ausgestaltet werden. Am Donnerstagmittag hat die Regierung ihren Vorschlag in die Vernehmlassung bei den Parteien und Verbänden geschickt. Statt nach Hubraum wie jetzt, sollen Autos neu nach Leistung und Gewicht besteuert werden. Kernpunkt der Revision ist ein Bonus-Malus-System. Wer ein Auto fährt, das viel CO 2 ausstosst, soll künftig bestraft werden, während für emissionsfreie Fahrzeuge ein Bonus gewährt werden soll. Für rein elektrisch betriebene Autos sollen 20 Prozent der Verkehrssteuer abgezogen werden können.

Wer ein Auto fährt, das viel CO2 ausstosst, soll künftig bestraft werden. Bild: Gaetan Bally/Keystone (4. März 2019)

Auf Dreckschleudern gibts einen Zuschlag von 20 Prozent

Von einem Bonus können demnach jene Halterinnen und Halter profitieren, deren Autos weniger CO 2 pro Kilometer ausstossen, als der Bund als Zielvorgabe formuliert hat. Das sind derzeit 118 Gramm CO 2 pro zurückgelegten Kilometer. Ausserdem müssen diese Fahrzeuge in der Effizienzkategorie A der Energieetikette aufgeführt sein. Von einem Malus betroffen sind Autos, welche die Abgasnorm Euro-3 oder weniger erfüllen und die einen CO 2 -Ausstoss aufweisen, der mindestens doppelt so hoch ist wie der vom Bund festgelegte Zielwert. Wenn ein Fahrzeug eine der beiden Voraussetzungen erfüllt, wird ein Zuschlag von 20 Prozent auf die Steuer erhoben. Oldtimer will die Regierung vom Malus verschonen.

Die Regierung nimmt mit der Gesetzesrevision eine Forderung auf, die der Kantonsrat erstmals 2006 formuliert, während der Klimadebatte im Juni 2019 konkretisiert und Ende Juni 2021 mit grossem Mehr bekräftigt hat (siehe Box). Widerstand leistete einzig die SVP, die vor einem guten Jahr bereits das Referendum angekündigt hat.

Letzte Öko-Reform scheiterte 2014 Der Luzerner Kantonsrat hat sich schon 2006 für eine Ökologisierung der Motorfahrzeugsteuern ausgesprochen, als er ein Postulat der Grünen überwies. Die daraufhin von der Regierung ausgearbeiteten Vorlagen scheiterten jedoch Mal für Mal, zuletzt 2014, als das Parlament auf die Botschaft der Regierung gar nicht erst eintrat – auf Antrag der CVP, der von der SVP unterstützt wurde. So wird im Kanton Luzern weiterhin nach Hubraum besteuert. Die Regierung schlug vor acht Jahren zwei Varianten vor: eine ertragsneutrale, bei dem sich die Steuer aus einem Quotienten von Leistung und Gewicht, multipliziert mit einem vom Kantonsrat festgelegten Index, berechnet hätte. Der zweite Vorschlag – die Steuer wäre zu je 50 Prozent nach Hubraum und Motorleistung festgesetzt worden – hätte zu leichten Ertragsausfällen geführt. Gescheitert ist die Regierung auch schon 2004, als gegen die geplante Erhöhung der Motorfahrzeugsteuern um 15 Prozent das Referendum ergriffen wurde. Der Nein-Stimmen-Anteil in der Volksabstimmung betrug hohe 72,4 Prozent. (nus)

Der Kanton Luzern nahm mit Motorfahrzeugsteuern im letzten Jahr 113,6 Millionen Franken ein. Gemäss Auftrag des Kantonsrats muss die Gesetzesrevision ertragsneutral ausfallen. Die Vernehmlassung dauert bis Ende Oktober.

