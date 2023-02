Verwaltung Sempach befragt die Einwohnerinnen und Einwohner

Die Stadt Sempach will wissen, wie zufrieden ihre Einwohnerinnen und Einwohner sind. Zu diesem Zweck führt sie im März eine Befragung durch. 1000 Einwohnerinnen und Einwohner würden einen Fragebogen erhalten, heisst es in einer Mitteilung. Die Befragung sei anonym und werde in Zusammenarbeit mit der Ostschweizer Fachhochschule durchgeführt. Die Ergebnisse sollen ab Juni 2023 publiziert werden. (chm)