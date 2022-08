Heute startet die 2. Ausgabe vom BSV Handball Camp in Sursee. Über 100 Kinder haben sich am Morgen in der Halle versammelt um ihre Fähigkeiten im Handball zu verbessern, die Koordination zu üben, KIN Ball zu spielen und sich bei den Gesellschaftsspielen etwas zu erholen. Nach dem Mittagessen mit Hot Dog und feinem Blätterteigcornet, versuchten sich die Gruppen in den noch nicht besuchten Posten.