Reiden - Oftringen «Er ist strikt nach Navi gefahren»: Velofahrer auf A2 unterwegs – mit diesen Folgen muss er rechnen Das sieht man nicht alle Tage: Ein Velofahrer radelt gemütlich auf dem Pannenstreifen der Autobahn. Hat er sich verirrt? War es eine Abkürzung? Das droht dem fehlbaren Zweiradfahrer nun.

Ein Leserreporter filmte den Velofahrer bei seinem Abstecher auf der Autobahn. Video: Leservideo

Wer am Donnerstag gegen 17.20 Uhr auf der A2 zwischen Reiden und Oftringen unterwegs war, dem bot sich ein ungewöhnlicher Anblick: An den Autos zog ein Velofahrer auf dem Pannenstreifen vorbei – die Polizei fuhr hinter ihm her, wie ein Leservideo zeigt. Was macht der Velofahrer auf der Autobahn? Hat er sich verirrt? Oder nimmt er gerade eine illegale Abkürzung? Diese Fragen dürften den verdutzten Autofahrerinnen und Autofahrern durch den Kopf gegangen sein, als sie den Zweiradfahrer passierten.

Das sind die Folgen der Autobahn-Velofahrt

Welche Konsequenzen hat eine solche gefährliche Fahrt für den Velofahrer? Auf dieser Strecke gilt immerhin eine Geschwindigkeit von 120 Stundenkilometern. «Es folgt eine Anzeige beim Staatsanwalt, der Velofahrer muss mit einer Busse rechnen», heisst es auf Anfrage bei der Kantonspolizei Aargau, welche für den Autobahnabschnitt zuständig ist. Wie hoch die Busse ausfalle, hänge von mehreren Kriterien ab. Betrunken sei der Mann jedoch nicht gewesen, das ergab ein Atemalkoholtest vor Ort. Dies dürfte seine Strafe wohl schon etwas mildern.

Gemäss Adrian Schuler von der Aargauer Oberstaatsanwaltschaft könnte sich die Busse jedoch schnell einmal im Bereich von mehreren hundert Franken bewegen – je nachdem, wie gefährlich die Situation für den Velofahrer und die weiteren Verkehrsteilnehmer war.

Wie ist der Mann überhaupt auf die Autobahn gekommen? «Er ist strikt nach Navi gefahren», sagt Daniel Wächter von der Kantonspolizei Aargau auf Anfrage. Auf die Autobahn zu gelangen, sei auch nicht schwierig. Es sei jedoch klar signalisiert gewesen, dass es sich um keine normale Strasse, sondern um die Autobahn handle. «Das hätte dem Velofahrer eigentlich auffallen müssen», so Wächter weiter.