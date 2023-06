VIDEO Nur Bares ist Wahres? So zahlen Luzernerinnen und Luzerner am liebsten Die Tendenz scheint klar: Bargeldlose Bezahlungsmöglichkeiten werden beliebter, und es wird immer seltener zu Münz und Nötli gegriffen. Aber welche Option bevorzugen Luzernerinnen und Luzerner? Wir haben auf der Strasse nachgefragt.

Was denken die Luzerner und Luzernerinnen über bargeldloses Bezahlen? Video: Roman Loeffel (Luzern, 09.06.2023)

Bargeldlose Bezahlungsmöglichkeiten sind auf dem Vormarsch. Und zwar so sehr, dass einige Gastronomie-Betriebe testweise nur noch das bargeldlose Bezahlen ermöglichen. Andere Lokale wiederum setzen strikt auf «Cash», vielen sind die zusätzlichen Transaktionskosten ein Dorn im Auge. Doch zu welcher Zahlungsmethode greifen Luzernerinnen und Luzerner lieber?

In unserer Strassenumfrage zeigt sich: Bargeldloses Bezahlen wird zwar als praktisch und bequem erachtet – ganz Abschreiben sollte man Fünfliber und Co. allerdings noch nicht. So einfach das Bezahlen mit Karte oder Twint auch sein mag, so verbreitet ist auch die altbewährte Weisheit: Nur Bares ist Wahres!