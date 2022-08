Es ist für Joel Wicki der grösste Erfolg in seiner Karriere: Der Königstitel. Für diesen hat der Sörenberger hart gearbeitet und stand schon früh im Fokus. Als gerade mal 16-Jähriger gewann er vor neun Jahren am Luzerner Kantonalen seinen ersten Kranz. Was für Meilensteine es in seiner Karriere sonst noch gab – wir blicken zurück.