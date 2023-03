Virtuelles Reisen Google Street View begibt sich auf grosse Fahrt durch die Zentralschweiz Google Street View kündigt grossflächige neue Aufnahmefahrten in der gesamten Zentralschweiz an. Vielleicht sogar in Skigebieten.

Ab 20. März wird Google Street View in der gesamten Zentralschweiz unterwegs sein. Screenshot: Google Maps

Google Street View hat die Welt virtuell erfahrbar gemacht. Praktisch den hintersten Krachen der Welt kann man so erkunden, nützlich zum Beispiel, wenn man Ferien buchen möchte und sehen will, wie ein Ort abseits der Ferienkatalog-Hochglanz-Perspektive tatsächlich aussieht. Doch dafür braucht es aktuelle Bilder.

Genau solche macht Google Street View in naher Zukunft in der Zentralschweiz. Ab 20. März ist Google auf grosser Fahrt in allen Kantonen der Zentralschweiz und allen anderen Gegenden des Landes. Freuen können sich auch die Verantwortlichen in den Skigebieten und andere Touristiker: Teilweise würden auch auf Velo- und Wanderwegen oder in Skigebieten Aufnahmen gemacht, heisst es in einer Anzeige, in denen Google sein Vorhaben ankündigt. Vielleicht befinden sich darunter ja auch die grossen Skigebiete der Zentralschweiz.

Luzern ist auf Google zum Teil völlig veraltet

In der erwähnten Anzeige wird auch explizit darauf hingewiesen, dass in grösseren Schweizer Städten neue Aufnahmen gemacht werden. Dazu gehört auch die Stadt Luzern. Hier sind etwa Teile der Neustadt, fast die gesamte Altstadt, grosse Teile der Zentralstrasse oder die Situation beim Bahnhof vor der Seebrücke noch überhaupt nicht erfasst bei Google Street View. Andere Bilder stammen zum Teil noch aus dem Jahr 2014, sind also bereits neun Jahre alt, in Zeiten des Internets eine Ewigkeit. So wurde etwa die Luzerner Bahnhofsstrasse an einem grauen, tristen Novembertag im Jahr 2014 aufgenommen, der Wasserturm mit der Kapellbrücke sieht da nicht gerade wie auf einem Postkartenbild aus. Touristisch vorteilhafter für die Stadt Luzern wären auf jeden Fall Bilder mit stahlblauen Himmel, Bäumen mit Blättern und allgemein etwas mehr Lebensfreude auf den Boulevards.

So präsentiert sich die Kapellbrücke auf Google Street View aktuell – zumindest von der Bahnhofstrasse aus gesehen. Die Bilder wurden im November 2014 aufgenommen. Google Street View

Andere Bilder in Luzern wurden im August 2021 aufgenommen. Die neuen Aufnahmen, die ab 20. März in der Zentralschweiz gemacht werden, werden dann im November 2023 aufgeschaltet.

Auf www.google.ch/streetview/understand kündigt Google rudimentär an, wann wo gefilmt wird. Das Unternehmen verspricht auch, «oberste Priorität auf die Privatsphäre zu setzen». So würden Gesichter und Autokennzeichen unkenntlich gemacht. Zudem kann man gegen einzelne Aufnahmen vorgehen. Dies kann man Google melden, indem man auf «Bild unkenntlich machen» klickt; den entsprechenden Link beim zu beanstandenden Bild findet man in weisser Schrift ganz unten rechts auf dem Screen. Google Street View gibt es seit 2007, im Sommer 2009 war erstmals auch die Stadt Luzern auf damals noch wenigen Hauptverkehrsachsen virtuell erkundbar. (mme)