Vitznau Bauarbeiten auf Kantonsstrasse beginnen bald Auf der Kantonsstrasse zwischen Vitznau und Gersau beginnen am 18. September die Bauarbeiten. Daher sind zwischen Herbst 2023 und Dezember 2025 zwei Totalsperrungen von je drei Wochen nötig.

Die Strecke beim Abschnitt Bürglen muss saniert werden. Bild: PD

Der Abschnitt Bürglen in der Gemeinde Vitznau bis zur Kantonsgrenze Schwyz muss saniert werden. Der 350 Meter lange Abschnitt ist zu schmal und in einem schlechten Zustand (wir berichteten). Die Arbeiten starten gemäss einer Mitteilung der kantonalen Dienststelle Verkehr und Infrastruktur am 18. September.

Durch die Sanierung werden zwischen Herbst 2023 und Dezember 2025 zwei Totalsperrungen von je drei Wochen nötig. Für Fussgängerinnen und Fussgänger werde während dieser Zeit eine zusätzliche Schiffsverbindung zwischen Vitznau und Gersau eingerichtet. Auch in der Nacht müsse der Abschnitt mehrmals gesperrt werden. Ausserhalb der Sperrungen wird der Verkehr einspurig geführt. (jh)