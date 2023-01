Vitznau Luzerner Gastroszene verliert schon wieder absoluten Spitzenkoch Jeroen Achtien vom «Sens» im Vitznauerhof verlässt seine Wirkungsstätte. Es ist nicht der erste schwerwiegende Abgang eines «Gault-Millau»-Spitzenkochs in der Zentralschweiz.

Jeroen Achtien verlässt das Restaurant «Sens» im Hotel Vitznauerhof. Bild: PD

Gerade eben noch wurde Jeroen Achtien von «Gault-Millau» zum «Aufsteiger des Jahres» gekürt. Der Niederländer kocht im «Sens» im Hotel Vitznauerhof in Vitznau und verbesserte sich im Jahr 2022 von 17 auf 18 «Gault-Millau»-Punkte. Ein solch hohes Niveau erreichten in der Zentralschweiz nur noch zwei andere Restaurants: Franz Wiget vom «Adelboden» in Steinen und Patrick Mahler vom «Focus» im Park Hotel Vitznau.

Nun verlässt Spitzenkoch Achtien die Zentralschweiz. Ende August dieses Jahres zieht es ihn gemeinsam mit seiner Frau in Richtung niederländische Heimat.

Es ist nicht der erste herbe «Gault-Millaut»-Verlust für die Region: Zuvor haben bereits Philipp Heid, Küchenchef im Restaurant Prisma im Park Hotel Vitznau und Oscar de Matos vom «Maihöfli» in der Stadt Luzern angekündigt, ihre Wirkungsstätten in der Zentralschweiz zu verlassen. (sfr)