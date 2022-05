Stille Wahl Thierry Carrel wird neuer Gemeinderat in Vitznau Ab dem 1. November wird Carrel die Nachfolge der abtretenden Gemeinderätin Anita Mehr antreten. Der Herzchirurg übernimmt das Ressort Gesundheit und Soziales.

Da die Gemeinderäten von Vitznau, Anita Mehr (parteilos), vorzeitig zurückgetreten ist, stand eine Ersatzwahl an. Der Vitznauer Thierry Carrel (FDP) wurde am 23. Mai durch eine stille Wahl gemäss Wahlvorschlag der FDP Vitznau gewählt. Er wird das Ressort Gesundheit und Soziales für den Rest der Amtsdauer 2020-2024 übernehmen. «Es wurden nicht mehr Kandidaten gemeldet, als zu wählen sind», heisst es in einer Mitteilung des Gemeinderats Vitznau.

Thierry Carrel. Bild: Pius Amrein (Bern, 28. Oktober 2019)

Carrel wurde 1960 in Fribourg geboren und studierte in Fribourg und Bern Medizin, schreibt die FDP Vitznau in einer Mitteilung. Seit 1999 war er Professor an der Universität Bern und leitete während fast 25 Jahren die Klinik für Herz- und Gefässchirurgie am Inselspital. Seit 2021 ist er als Herzchirurg am Universitätsspital Zürich tätig. In Vitznau wohnt er seit zehn Jahren, seit 2020 hat er seinen Wohnsitz in der Gemeinde. Er wird das Amt als Gemeinderat per 1. November 2022 antreten.

«Ich freue mich, meiner ans Herz gewachsenen Wohngemeinde Vitznau, welche ich seit meiner Kindheit kenne, etwas zurückzugeben», wird Carrel in der Mitteilung zitiert. Sein berufliches Pensum werde er etwas reduzieren und sich künftig vermehrt humanitären Projekten widmen. Im Gemeinderat Vitznau wolle er sich für die Bedürfnisse der Vitznauerinnen und Vitznauer sinnvoll einsetzen. «Als Mediziner und Zentralpräsident der Winterhilfe Schweiz werde ich das Ressort Gesundheit und Soziales mit neuem Elan und fachkundigen Hintergrund führen», wird er weiter zitiert. (cn)