Vogelwarte Sempacher Pflegestation für Wildvögel ist nur eingeschränkt in Betrieb und muss Tiere umplatzieren Weil die Tierärztin gekündigt hat, kann die Vogelwarte Sempach ihre Pflegestation für verletzte und kranke Vögel derzeit nur eingeschränkt betreiben. Auch Jungvögel müssen teilweise an andere Stationen weitergegeben werden.

Wenn ein Vogel krank oder verletzt ist, muss das Tier in eine Wildtierpflegestation gebracht werden. Auch junge Vögel, die aus dem Nest fallen, müssen umsorgt werden, um überleben zu können. Wie die Schweizerische Vogelwarte auf ihrer Website schreibt, existieren in der Schweiz 60 solcher Auffangstationen für Wildvögel.

Eine junge Amsel erhält in der Pflegestation der Vogelwarte Sempach ihr Futter. Bild: Pius Amrein (Sempach, 15. 4. 2015)

Eine davon betreibt die gemeinnützige Stiftung selber. Ausgerechnet diese Station beim Sempacher Hauptsitz scheint nun aber in Gefahr zu sein. Gemäss der Mail einer Tierschutzorganisation an diese Zeitung, könnte die Sempacher Pflegestation aus unbekannten Gründen innert zwei Wochen schliessen. Dies wäre insbesondere in der Hochsaison problematisch, heisst es weiter. Derzeit seien viele Stationen überfüllt und das Personal ferienbedingt reduziert.

Barbara Trösch, verantwortlich für den Bereich Betrieb an der Vogelwarte, gibt Entwarnung. «Wir dürfen weiterhin Jungvögel annehmen und pflegen.» Da die Tierärztin und eine Pflegerin die Stelle gewechselt hätten, seien derzeit keine medizinischen Eingriffe mehr möglich und abgegebene Vögel müssten von einem externen Tierarzt untersucht werden, so Trösch. Man arbeite deshalb mit erfahrenen Tierarztpraxen aus der Region zusammen. Dieses vorübergehende Vorgehen sei mit den zuständigen Behörden abgesprochen worden. «Aktuell ist die Vogelwarte froh, wenn sich Leute, die einen Vogel finden, telefonisch melden, damit abgeklärt werden kann, wohin das Tier gebracht werden soll.» Das Ziel sei wie bis anhin, den Leuten und den Vögeln so rasch als möglich gute Hilfe bieten zu können.

Hitze macht Mauerseglern zu schaffen

Momentan werden laut Barbara Trösch besonders Mauersegler in die Pflegestation gebracht. Weil sie unter den heissen Dächern brüten, würden sich die Vögel wegen der Hitze weit nach vorne zum Nest-Eingang wagen. «Dabei kann es passieren, dass sie herausfallen.» Diese Phase halte sicher noch bis Mitte August an, wie die Biologin erklärt.

Barbara Trösch betont, dass die vakante Stelle wieder besetzt werde. «Wir haben sie bereits ausgeschrieben.» Wie schnell ein neuer Tierarzt oder eine neue Tierärztin gefunden werden kann, sei schwierig zu sagen, so Trösch. Es seien relativ viele Stellen offen und Wildvögel gehörten bei vielen Tierärzten nicht zu deren Haupttätigkeiten.

Umliegende Stationen nahmen Vögel auf

Die Pflegestation Sempach betreut gemäss Trösch über 1000 Vögel pro Jahr. Dazu gehören Meisen, Enten, Greifvögel und momentan eben viele Mauersegler. Weil Sempach derzeit nicht 100 Prozent ausgelastet werden könne, hätten umliegende Stationen Wildvögel aufgenommen, so Trösch. «Genau dafür gibt es ein Netzwerk von Pflegestationen.» Die Gründe, warum es Befürchtungen gibt, die Station in Sempach könnte ganz schliessen, kann sich Trösch nur so erklären: «Vielleicht gingen einige davon aus, dass wir ohne Tierärztin nicht weitermachen können. Zum Glück haben wir aber eine Übergangslösung zum Wohl der Vögel gefunden.»