Vorstoss Obligatorischer Infoanlass zu Armee und Zivilschutz für Frauen und Ausländer: Kantonsrat erteilt halbherzigen Auftrag Die Luzerner Regierung will neue Personengruppen für Armee und Bevölkerungsschutz mobilisieren. Den entsprechenden Vorstoss der Mitte erklärte das Parlament aber nur teilweise erheblich.

Daniel Giger vom kantonalen Zivilschutz kontrolliert einen Zivilschutzraum. Was er und seine Kollegen machen, sollen Frauen und Ausländer an einer obligatorischen Infoveranstaltung erfahren. Bild: Nadia Schärli (Sempach, 9. 5. 2023)

Schweizer Männer ab 18 Jahren sind militärdienstpflichtig. Im Falle einer Untauglichkeit müssen sie Zivilschutz oder Zivildienst besuchen respektive eine Ersatzabgabe leisten. Doch gerade beim Zivilschutz fehlt das Personal. Die Stadtluzerner Mitte-Kantonsrätin Karin Stadelmann will das ändern. Mit einem Postulat forderte sie die Regierung auf, eine Ausweitung des Obligatoriums für die Informationsanlässe auf Frauen und niedergelassene Ausländer zu prüfen. Für sie ist der Besuch der Anlässe freiwillig, wird aber kaum genutzt. «Wir haben Selbstverantwortung, aber es funktioniert nicht», konstatierte Stadelmann.

Der Regierungsrat begrüsste den Vorstoss – und wollte den Prüfauftrag gern in vollem Umfang erhalten. «Das Problem ist akut», appellierte Justiz- und Sicherheitsdirektorin Ylfete Fanaj (SP). Doch die Mehrheit des Parlaments hat den Vorstoss nur halbherzig überwiesen – und ihn teilweise erheblich erklärt. Widerstand kam von links und rechts. Der Hitzkircher SP-Kantonsrat Josef Schuler sagte zum Beispiel: «Ein Obligatorium ist kontraproduktiv, Zwang der falsche Weg.» Rahel Estermann (Grüne, Luzern) fügte an, dass Frauen heute schon viele kostenlose Arbeit für die Gesellschaft leisten würden.

«Angelegenheit für Bundesbern»

Für die SVP sei ein auf kantonaler Ebene eingeführtes Obligatorium für Infoanlässe der falsche Weg, führte Mario Bucher (Emmen) aus. «Das ist eine Angelegenheit für Bundesbern.» Zudem gebe es viele offene Fragen; zum Beispiel, was geschieht, wenn der Wohnort in Luzern, der Arbeitsort aber in einem anderen Kanton sei. Und laut GLP-Sprecherin Ursula Berset (Buchrain) «wird das Pferd vom Schwanz her aufgezäumt»: Der Bevölkerungsschutz müsse zuerst seine Hausaufgaben machen und seine Strukturen und Werte hinterfragen. Regierungsrätin Fanaj versprach, dass hier schon viel gemacht werde. (avd)