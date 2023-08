Vorstoss Sonderschüler in Privatschulen: Thema beschäftigt jetzt auch die Stadtluzerner Politik Nach dem Kantonsrat wird sich auch das Stadtluzerner Parlament mit der Sonderschulung in regulären Privatschulen befassen. Die Fraktion der Grünen und jungen Grünen will unter anderem wissen, wie der Stadtrat zur Praxis steht.

Kinder mit Sonderschulbedarf erhalten im Kanton Luzern nicht nur integrativ in der Regelklasse oder separativ in der Sonderschule, sondern auch in Regelklassen von Privatschulen Unterricht. Symbolbild: Peter Klaunzer/Keystone

Die Praxis des Kantons Luzern schlägt nach der Berichterstattung unserer Zeitung hohe Wellen: Dutzende Schülerinnen und Schüler mit einer Autismus-Störung, ADHS oder einer artverwandten Beeinträchtigung werden weder in ihrer Regelklasse noch in Sonderschulen unterrichtet, sondern in privaten Regelschulen. Welche Strategie die zuständige Dienststelle Volksschulbildung verfolgt, will unter anderem die Adligenswiler SP-Kantonsrätin Gisela Widmer Reichlin wissen. Sie hat eine Anfrage eingereicht. Noch hat die Regierung dazu keine Stellung genommen.

Mit kritischen Fragen muss sich auch der Luzerner Stadtrat auseinandersetzen. Denn die Grünen haben nun zum gleichen Thema eine Interpellation eingereicht. Sie wollen unter anderem wissen, wie viele Sonderschülerinnen und Sonderschüler aus der Stadt Luzern aktuell eine private Regelschule besuchen und ob unter ihnen auch Lernende sind, die vor dem Wechsel eine Regelschule besucht haben.

Fragen nach Controlling und Kostenfolgen

Die drei Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Vorstosses, Barbara Irniger, Christov Rolla und Monika Weder, stellen auch folgende Frage: Wie beurteilt der Stadtrat die kritisierte Zuweisung städtischer Schülerinnen und Schüler mit Sonderschulbedarf an private Regelschulen? Wissen wollen die Grossstadträte ausserdem, wie der Stadtrat das Controlling und die Kostenfolgen für die Stadt beurteilt. An welcher Sitzung der Vorstoss beraten wird, ist noch offen. Die Fraktion der Grünen und jungen Grünen im 48-köpfigen Grossen Stadtrat zählt 11 Mitglieder.

Die Praxis der kantonalen Dienststelle Volksschulbildung ist von namhaften Fachleuten kritisiert worden. Oskar Jenni, Professor für Entwicklungspädiatrie an der Universität Zürich, sagte gegenüber unserer Zeitung: «Privatschulen haben in der Regel keine ausgewiesene Expertise im Bereich der sonderpädagogischen Förderung von Kindern mit Entwicklungsstörungen wie ADHS oder Autismus.»

Deutlich wurde auch Gabriela Riemer-Kafka, emeritierte Professorin für Sozialversicherungs- und Arbeitsrecht an der Universität Luzern: Der Kanton Luzern schiebe Kinder mit Sonderschulungsbedürfnissen in Privatschulen ab. Dienststellenleiterin Martina Krieg verteidigte die Praxis. Für diese spezifische Zielgruppe sei die Privatschule das beste Setting. Es sei vor über zehn Jahren entwickelt worden und habe sich bewährt. Krieg musste aber einräumen, dass mit der Praxis gegen das Sonderschulkonkordat verstossen wird.