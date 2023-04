VPOD Zentralschweiz Der Krienser Carlo Mathieu ist neuer Gewerkschaftssekretär Die bisherige Gewerkschaftssekretärin Viviane Hösli nimmt eine neue Herausforderung beim VPOD Schweiz an und übergibt an Carlo Mathieu.

Ein Krienser ist neuer Gewerkschaftssekretär beim VPOD Zentralschweiz: Carlo Mathieu folgt auf Viviane Hösli. Der 55-Jährige war zuvor in verschiedenen Funktionen in der Gewerkschaftsbewegung tätig, wie die Gewerkschaft in einer Mitteilung schreibt. Seine neue Stelle tritt er am 1. Mai an.

Hösli (39) hat die Mitglieder des VPOD Zentralschweiz seit 2019 beraten. Sie wird nun Zentralsekretärin Gesundheit beim VPOD Schweiz. Einzelne Luzerner Projekte wird sie in ihrer neuen Funktion weiterhin betreuen.

Die VPOD Region Zentralschweiz umfasst die Sektionen Luzern, Uri, Schwyz und Zug und vertritt unter anderem die Branchen Bildung, Gesundheit, Soziales, Verwaltung und Nahverkehr im Service public sowie 720 Mitglieder. (lf)