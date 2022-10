Wahlempfehlungen Jetzt können Smartvote-Fragen für die Luzerner Wahlen eingereicht werden Die Plattform Smartvote deckt die Kantonsrats- und Regierungsratswahlen 2023 ab. Aktuell sammelt der Verein Fragen, die den Politikerinnen und Politikern gestellt werden sollen.

In einem halben Jahr wählt der Kanton Luzern ein neues Parlament und eine neue Regierung. Dabei stellt sich für viele Bürgerinnen und Bürger die Frage: Wer soll meine Stimme erhalten?

Eine Wahlhilfe ist die Onlineplattform Smartvote. Diese funktioniert nach einem einfachen Prinzip: Kandidatinnen und Kandidaten füllen einen Fragebogen aus, den danach auch die Wählerinnen und Wähler ausfüllen können. So kann abgeglichen werden, mit welchen Personen oder Parteien die grösste Übereinstimmung besteht.

Der bekannte Smartvote-Spider zeigt, wo eine Politikerin oder ein Politiker steht. Bild: Florian Pfister

Für den Kanton Luzern kann der Fragebogen noch nicht ausgefüllt werden, denn er existiert noch nicht. Dafür können Interessierte ab sofort unter dem Link bepart.smartvote.ch/kanton-luzern selber Fragen einreichen. Bisher sind zwei Vorschläge eingegangen, wie ein Augenschein zeigt. Eine Person will wissen, ob Hausbesetzungen legalisiert werden sollen. Jemand anderes will in Erfahrung bringen, ob strengere Massnahmen für den Klimaschutz befürwortet werden.

Frageprojekt erstmals in Lenzburg getestet

Smartvote hat die Be-Part-Plattform erstmals 2021 als Pilotprojekt bei der Einwohner- und Stadtratswahl in Lenzburg zum Einsatz gebracht. Damals allerdings in enger Zusammenarbeit mit der Stadt, wie Carine Hunziker von Smartvote sagt. «Alle Einwohnerinnen und Einwohner haben von der Stadt einen Brief erhalten.» Zusätzlich habe man zwei Workshops für Interessierte durchgeführt. So seien über 100 Fragen, 300 Likes und über 40 Kommentare zusammengekommen, sagt Hunziker.

Bei den kantonalen Wahlen in Bern und in der Waadt wurde die Mitmach-Plattform ebenfalls eingesetzt. Ohne Zusammenarbeit mit den Behörden seien im Kanton Bern rund 45 Fragen eingereicht worden, so Hunziker. «Wir haben dort aber nur über unsere Social-Media-Kanäle und unsere Newsletter dafür geworben.»

Auch im Kanton Luzern ist keine Zusammenarbeit mit den Behörden geplant. Dennoch hofft Smartvote auf eine rege Teilnahme der hiesigen Wählerinnen und Wähler. Für den Verein bildet dies eine weitere Quelle für politische Fragestellungen, die vor Ort bewegen.

Über 40'000 machten 2019 mit

Obwohl die Nutzerinnen und Nutzer eingereichte Fragen liken und ihnen somit auch Relevanz verleihen können, bedeutet eine grosse Zustimmung zu einer Frage nicht, dass diese es automatisch in den Katalog schafft. «Wir achten auf einen ausgewogenen Fragebogen», sagt Carine Hunziker. Ab Dezember wird das Smartvote-Team die eingegangenen Vorschläge begutachten und den Fragenkatalog zusammenstellen. Ab Januar können die Kandidatinnen und Kandidaten diesen beantworten, die Wahlen sind am 2. April 2023.

Bei den Kantonsrats- und Regierungsratswahlen 2019 stiess das Angebot auf grosses Interesse. Sämtliche Kandidierenden für den Regierungsrat haben teilgenommen, bei den Kantonsratswahlen füllten 89 Prozent den Fragebogen aus. 14'683 Wählerinnen und Wähler führten eine Empfehlung für die Regierungsratswahlen durch, bei den Parlamentswahlen waren es sogar 42'494.