Wahlen 2023 Diese Kandidatinnen und Kandidaten hat die SP Kanton Luzern für den Nationalrat nominiert Wer geht nach Bern? An ihrem Parteitag in Willisau hat die SP Kanton Luzern acht Nationalratskandidatinnen und -kandidaten für die eidgenössischen Wahlen im Oktober erkoren.

Es wird spannend: Am 22. Oktober 2023 werden in der Schweiz die National- und Ständeratsmitglieder gewählt. Nun hat die SP Kanton Luzern bekannt gegeben, wen sie für den Nationalrat nominiert. Wie sie in einem Facebook-Post zum Parteitag in Willisau schreibt, schickt die SP folgenden Politikerinnen und Politiker ins Rennen:

Simone Brunner (Luzern), Kantonsrätin, Abteilungsleiterin Stiftung Pro Juventute Bild: Nadia Schaerli (LUzern, 3. September 2020)

Für die Luzerner SP im Nationalrat sitzt aktuell Prisca Birrer-Heimo. Sie wird bei den Wahlen im Oktober nicht mehr antreten, wie schon länger bekannt ist. (tos)