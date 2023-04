Wahlen 2023 Drei Frauen und zwei Männer kämpfen um die letzten zwei Sitze in der Luzerner Regierung Die beiden noch zu besetzenden Sitze im Luzerner Regierungsrat sind begehrt: Neben den zu favorisierenden Armin Hartmann von der SVP, Ylfete Fanaj von der SP und Claudia Huser von der GLP interessieren sich auch eine Junge Grüne und ein Parteiloser dafür.

Sie treten zum zweiten Wahlgang an (von oben links im Uhrzeigersinn): Armin Hartmann (SVP), Ylfete Fanaj (SP), Claudia Huser (GLP), Jürgen Peter (parteilos) und Chiara Peyer (Junge Grüne). Bild: PD

Am 14. Mai komplettieren die Luzernerinnen und Luzerner ihre fünfköpfige Regierung. Dabei haben sie die Wahl zwischen fünf Kandidierenden, wie die Staatskanzlei am Donnerstagmittag bekannt gab. Echte Wahlchancen haben jedoch nur drei Personen, nämlich Armin Hartmann von der SVP, Ylfete Fanaj von der SP und Claudia Huser von der GLP. Sie landeten am Sonntag im ersten Wahlgang auf den Plätzen vier, fünf und sechs, verpassten das absolute Mehr allerdings. Anders FDP-Kandidat Fabian Peter sowie Reto Wyss und Michaela Tschuor von der Mitte: Sie konnten diese Hürde überspringen und schafften den Sprung in die Exekutive im ersten Anlauf (siehe Grafik).

Das Resultat des ersten Wahlgangs

Endresulat von 16:40 Uhr, 80 von 80 Gemeinden ausgezählt * bisher im Amt. gewählt

Neben Hartmann, Fanaj und Huser treten in fünfeinhalb Wochen auch Chiara Peyer von den Jungen Grünen und der parteilose Jürgen Peter an. Andrea Kaufmann (Junge Mitte), Zoé Stehlin (Juso) und zuletzt Christa Wenger (Grüne) haben sich zurückgezogen.

Amtsantritt der neu zusammengesetzten Regierung ist der 1. Juli. Am Tag zuvor haben Marcel Schwerzmann (parteilos), Guido Graf (Mitte) und Paul Winiker (SVP) ihren letzten Arbeitstag. Schwerzmann sitzt seit 2007 in der Exekutive, Graf seit 2010, und Winiker schaffte die Wahl erstmals 2015.

Fanaj und Hartmann sind am häufigsten aufgeführt

Die fünf Kandidierenden werden nicht nur auf ihren eigenen Parteilisten aufgeführt, sondern auch auf weiteren. Dazugehören eine Liste «für Konkordanz» sowie eine von einem «Bürgerlichen Komitee für Konkordanz», auf der jeweils Ylfete Fanaj und Armin Hartmann stehen. Auch eine Wirtschaftsliste «KMU-geprüft» mit Armin Hartmann und Claudia Huser wurde eingereicht, ebenso eine mit dem Namen «Frauen für Luzern» und den Namen von Claudia Huser und Ylfete Fanaj.

Ylfete Fanaj und Armin Hartmann sind auf den insgesamt 15 Listen mit 7 Nennungen am häufigsten erwähnt, gefolgt von Claudia Huser mit 5 Einträgen und Chiara Peyer mit 4.

GLP-Kandidatin bei Parteien auf sich allein gestellt

Mitentscheidend für die Wahl wird auch sein, welche Parteien welche Kandidierenden unterstützen. So können Armin Hartmann auf den Support der Mitte und der FDP und Ylfete Fanaj auf die Hilfe der Mitte zählen. Die Mitte begründet ihre Empfehlung mit der Konkordanz, die mit der Einbindung der stärksten politischen Kräfte in die Regierung wieder hergestellt werde. Die FDP empfiehlt nur Hartmann und hat für den zweiten Sitz Stimmfreigabe beschlossen.

Die SVP setzt ausschliesslich auf ihren Kandidaten, ebenso die Grünliberalen, auf deren Liste nur der Name ihrer Kandidatin Claudia Huser steht. Damit ist Huser unter den drei zu favorisierenden Personen die einzige, die von keiner anderen Partei empfohlen wird.