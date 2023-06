Wahlen 2023 Karin Bührer kandidiert für den Nationalrat – FDP-Liste ist nun komplett Die Nationalratsliste der FDP Luzern ist voll: Die Partei nominiert Karin Bührer als neunte Kandidatin.

Karin Bührer. Bild: PD

Die FDP hat mit der Unternehmerin und Kommunikationsexpertin Karin Bührer ihre neunte Nationalratskandidatin nominiert. Das teilte die Partei am Dienstag mit. Die 41-Jährige wohnt in Rothenburg und engagiert sich seit 2021 in der Geschäftsleitung der FDP Luzern.

Damit ist die Liste der Partei für die Nationalratswahlen vom 22. Oktober 2023 komplett. Am 8. Mai haben die Delegierten der Kantonalpartei bereits acht Kandidierende für die neun dem Kanton Luzern zustehenden Sitze nominiert. Neben dem bisherigen Nationalrat Peter Schilliger sind dies: Sibylle Boos-Braun (Kantonsrätin, Gemeindepräsidentin Malters), Jacqueline Theiler (Parteipräsidentin, Kantonsrätin), Andreas Bärtschi (Kantonsrat), Thomas Meier (Kantonsrat, CEO Lehner Versand), Bernhard Aregger (ehemaliger Geschäftsführer von Swiss Ski), Martin Birrer (Kantonsrat, FDP-Vizepräsident), Thierry Carrel (Herzchirurg, Gemeinderat Vitznau). (fmü)