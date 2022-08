Wahlen 2023 Leo Müller kandidiert erneut für den Nationalrat Der Mitte-Politiker aus Ruswil peilt eine vierte Amtszeit als Luzerner Nationalrat an. Der 64-Jährige verspüre noch immer genügend Freude und Motivation.

Der Luzerner Nationalrat Leo Müller strebt eine vierte Amtszeit an. Bild: Keystone/Alessandro Della Valle

Noch dauert es über ein Jahr bis zu den nationalen Wahlen am 23. Oktober 2023. Doch bereits jetzt bringen sich erste Politikerinnen und Politiker in Position. Nach den Luzerner Ständeratsmitglieder Andrea Gmür und Damian Müller hat nun auch Mitte-Nationalrat Leo Müller seine erneute Kandidatur angekündigt.

Der Ruswiler ist seit 2011 Nationalrat. Eine vierte Amtszeit strebe er an wegen seiner Verankerung in der nationalen Politik, seines Leistungsausweises und der ungeschmälerten Freude und Motivation. Amtsmüdigkeit verspüre der 64-jährige Vater dreier Kinder nicht: «Motivation, Gesundheit, Tatkraft und das familiäre Umfeld stimmen, also spricht alles für Weitermachen», lässt er sich in einer Mitteilung zitieren.

Als Finanz- und Wirtschaftspolitiker profiliert

Müller habe sich in Bern als Finanz- und Wirtschaftspolitiker profiliert. Der Agraringenieur und Anwalt setze sich auch für staatspolitische Themen und Anliegen der Landwirtschaft ein.

Aktuell präsidiert der frühere Gemeinde- und Kantonsratspräsident die Kommission für Wirtschaft und Abgaben, zuvor war er Mitglied und Präsident der Finanzkommission. Müller kandidierte 2020 als Fraktionschef seiner Partei, unterlag jedoch seiner Luzerner Ständeratskollegin Andrea Gmür-Schönenberger. (jon)