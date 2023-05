Schlussresultat: Armin Hartmann und Ylfete Fanaj gewählt

Nach acht Jahren Abwesenheit ist die SP zurück in der Luzerner Regierung: Ylfete Fanaj (SP) schafft im zweiten Wahlgang den Sprung in die Luzerner Regierung. Das beste Resultat erzielte (wie erwartet) Armin Hartmann. Der Zweikampf um den fünften und letzten Sitz in der Luzerner Regierung entschied Ylfete Fanaj klar für sich. Die SP-Politikerin holte 5379 Stimmen mehr als ihre Konkurrentin Claudia Huser (GLP). Damit ist nun auch klar, dass die Luzerner Regierung deutlich weiblicher wird. Die vergangenen acht Jahre wurde der Kanton Luzern von einem rein bürgerlichen Männergremium regiert. Die Stimmbeteiligung liegt bei 33,7 Prozent. Amtsantritt der neuen Regierung ist am 1. Juli.

Endresultat von 13:05 Uhr, 80 von 80 Gemeinden ausgezählt gewählt

Bereits am 2. April gewählt worden waren Fabian Peter (FDP, bisher), Reto Wyss (Mitte/bisher) und Michaela Tschuor (Mitte, neu).