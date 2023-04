Wahlen Luzern Wo die SVP ihren Sieg einfuhr – so ist in Ihrem Wahlkreis und in Ihrer Gemeinde gewählt worden Die sechs Wahlkreise im Kanton Luzern wählen jeweils Ihre eigenen Vertreterinnen und Vertreter ins Kantonsparlament. Erfahren Sie, wie die Wahl in Ihrem Wahlkreis und in Ihrer Gemeinde ausgegangen ist.

Die 80 Gemeinden haben entschieden und die 120 Plätze im Luzerner Kantonsrat vergeben. Wahlsiegerin ist die SVP, die fünf Sitze zulegen konnte – auf Kosten der Grünen (-3) und der Mitte (-2). SP, FDP und GLP hielten ihre Sitze. Der Sieg der SVP ist breit abgestützt: Sie gewann in allen Wahlkreisen mit Ausnahme der Stadt Luzern einen Sitz dazu.

Auf Gemeindeebene ist der Sieg der SVP ebenfalls beeindruckend: Nur in einer Handvoll Gemeinden konnte sie ihren Anteil an den Parteistimmen nicht vergrössern (siehe Karte). Am meisten legte die Partei in Ermensee im Wahlkreis Hochdorf zu. Dort steigerte sie ihren Anteil um 14,6 Prozentpunkte.

Lesen Sie in unseren Artikeln zu jeder Luzerner Gemeinde nach, welche Partei zugelegt oder verloren hat und wie die Kandidatinnen und Kandidaten abgeschnitten haben.

So ist in Ihrer Gemeinde gewählt worden

Direkt zum Wahlkreis Luzern-Stadt

Luzern-Land

Hochdorf

Sursee

Willisau

Entlebuch

24 Sitze - Stadt Luzern

30 Sitze – Gemeinden: Adligenswil, Buchrain, Dierikon, Ebikon, Gisikon, Greppen, Honau, Horw, Kriens, Malters, Meggen, Meierskappel, Root, Schwarzenberg, Udligenswil, Vitznau und Weggis

21 Sitze – Gemeinden: Aesch, Ballwil, Emmen, Ermensee, Eschenbach, Hitzkirch, Hochdorf, Hohenrain, Inwil, Rain, Römerswil, Rothenburg und Schongau

22 Sitze – Gemeinden: Beromünster, Büron, Buttisholz, Eich, Geuensee, Grosswangen, Hildisrieden, Knutwil, Mauensee, Neuenkirch, Nottwil, Oberkirch, Rickenbach, Ruswil, Schenkon, Schlierbach, Sempach, Sursee und Triengen

16 Sitze – Gemeinden: Alberswil, Altbüron, Altishofen, Dagmersellen, Egolzwil, Ettiswil, Fischbach, Grossdietwil, Hergiswil bei Willisau, Luthern, Menznau, Nebikon, Pfaffnau, Reiden, Roggliswil, Schötz, Ufhusen, Wauwil, Wikon, Willisau und Zell

7 Sitze – Gemeinden: Doppleschwand, Entlebuch, Escholzmatt-Marbach, Flühli, Hasle, Romoos, Schüpfheim, Werthenstein und Wolhusen