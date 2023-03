Editorial Wählen Sie – und gestalten Sie so den Kanton Luzern Am 2. April werden die 120 Luzerner Kantonsratsmitglieder und die fünf Angehörigen der Regierung gewählt. Die Auswahl an Kandidierenden ist genauso rekordhoch wie der Frauenanteil. Lukas Nussbaumer Drucken Teilen

Eine Frau hat das Couvert mit den Flyers der Kandidaten geöffnet. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 1. März 2023)

Wer sich an den Kantons- und Regierungsratswahlen vom 2. April beteiligt, kann sich glücklich schätzen. Mit 870 Kandidierenden ist die Auswahl für das 120-köpfige Parlament so gross wie nie. Ähnlich komfortabel ist die Ausgangslage bei der Bestimmung der fünfköpfigen Exekutive. Es sind zwar auch schon mehr als wie in diesem Jahr elf Personen angetreten. Dafür ist der Frauenanteil mit sieben Kandi­datinnen rekordhoch. Bei den Wahlen vor acht und zwölf Jahren starteten lediglich zwei Frauen ins Rennen um einen Sitz in der Regierung, vor vier Jahren sogar nur eine: die Stadtluzerner Grüne-Politikerin Korintha Bärtsch. Sie verpasste den Einzug in die Exekutive allerdings trotz hervorragendem Ergebnis im ersten Wahlgang, weshalb das Gremium weitere vier Jahre ausschliesslich aus Männern bestand.

Das wird sich in der nächsten Legislatur mit Sicherheit ändern. Schliesslich verabschieden sich im Sommer gleich drei amtierende und langjährige Regierungs­räte von der Politbühne, und neben den beiden Bisherigen treten nur zwei weitere Männer an. Erstmals besteht sogar die Möglichkeit, dass zwei der fünf Regierungsmitglieder Frauen sind und ihr Anteil damit von 0 auf 40 Prozent steigt. Exakt auf diesem Niveau liegt er bei den Kandidierenden für den Kantonsrat: 350 der 870 Antretenden sind Frauen – auch das ist eine Rekordmarke.

Ob die Erneuerungs- und Frauenquote im Parlament genauso stark steigt wie in der Regierung, entscheiden Sie, liebe Wählerinnen und Wähler. Sie können sich für reine Frauenlisten entscheiden, sie können aber auch eine auswählen, auf der ausschliesslich Männer aufgeführt sind. Und es steht Ihnen frei, bisherige Ratsmitglieder doppelt aufzuführen, diese also zu bevorzugen.

Mit dieser Beilage bieten wir Ihnen bei der Wahl der Kandidatinnen und Kandidaten in kompakter Form Entscheidungshilfen. Wollen Sie noch mehr über die Antretenden für den Kantons- und Regierungsrat wissen, finden Sie unter www.luzernerzeitung.ch/wahlen weiterführende Porträts der Personen, die sich um ein politisches Amt bewerben. Erfreulicherweise haben – anders als auch schon – fast alle Kandidierenden die Fragen unserer Zeitung beantwortet und ein Porträtbild zur Verfügung gestellt.

Finden Sie also heraus, welche Kandidatinnen und Kandidaten Ihre Werte und Überzeugungen teilen, und wählen Sie diese Frauen und Männer. Bestimmen Sie am 2. April mit, welche Politik Luzern in den kommenden vier Jahren verfolgen soll. Und gestalten Sie damit den Kanton, in dem Sie leben.