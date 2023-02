Wahlen So gross ist das Wahlbudget der Grünen Kanton Luzern Die Grünen legen ihr Wahlbudget für die Gesamterneuerungswahlen des Kantons- und Regierungsrats 2023 offen. Budgetiert sind Ausgaben von insgesamt 225’000 Franken.

«Unsere Unterstützer/innen sollen wissen, wie und für was wir ihre Spenden einsetzen»: So lässt sich Regierungsratskandidatin Christa Wenger in einer Medienmitteilung der Grünen Kanton Luzern zitieren. Darin legt die Partei ihr Wahlbudget für die Gesamterneuerungswahlen des Kantons- und Regierungsrats 2023 offen.

So rechnet die Partei für die Kampagne ihrer Regierungsrätin mit Aufwendungen von 86’000 Franken. Demgegenüber stehen geplante Einnahmen aus Spenden von 50’000 Franken und Reserven aus Vorjahren in Höhe von 10’000 Franken. Gesamthaft erwarten die Grünen für beide Wahlgänge einen Ausgabenüberschuss von 26’000 Franken.

So verteilt sich das Budget der Grünen für die Regierungsratswahlen. Bild: PD

Wahlcampaigner als grösster Budgetposten

Die Kantonsratswahlen finanzieren die Grünen ausschliesslich aus in den Vorjahren gebildeten Reserven, heisst es in der Mitteilung weiter. Den Reserven von 139’000 Franken – Mandatsabgaben, Spenden und Fraktionsentschädigungen der vergangenen vier Jahre - stehen Ausgaben in der gleichen Höhe gegenüber.

So verteilt sich das Budget der Grünen für die Kantonsratswahlen. Bild: PD

Der grösste Budgetposten seien dabei die für die Wahlen geschaffene Stelle des Wahlcampaigners und der Druck sowie der Versand der Wahlzeitungen.

Trotz der neuen gesetzlichen Regelungen zur Parteienfinanzierung sei man noch ein gutes Stück von echter Transparenz entfernt, merkt die Partei an. Dies, weil die Untergrenze der Deklarationspflicht von Spenden mit 15’000 Franken sehr hoch angesetzt sei. So würden die Grünen vor allem Kleinspenden zwischen 50 und 300 Franken erhalten. (tos)