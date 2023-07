Waldbrandgefahr Kanton Luzern mahnt zu Vorsicht im Umgang mit Feuer im Freien Trotz Niederschlägen ist es im Kanton Luzern relativ trocken. Die Waldbrandgefahr ist mässig.

Im Umgang mit Feuer ist im Kanton Luzern Vorsicht geboten. Bild: Michael Buholzer / Keystone

Im Kanton Luzern herrscht derzeit eine mässige Waldbrandgefahr. Für den Kanton wurde die Warnstufe zwei ausgerufen. Wer ein Feuer macht und eine Wurst brätelt, muss aufpassen. «Aufgrund des niederschlagsarmen Frühlings und Sommers ist generell mit Feuern in Waldesnähe Vorsicht geboten», sagt Miguel Zahner, Fachbearbeiter Schutzwald der Dienststelle Landwirtschaft und Wald, auf Anfrage. Die Niederschlagsmengen und die kühleren Temperaturen der letzten Tage haben die Lage jedoch soweit entschärft, dass eine Erhöhung der Gefahrenstufe und ein Erlass von weiteren Massnahmen derzeit nicht nötig sei. In Zusammenhang mit einem Feuer sind trotzdem einige Massnahmen sinnvoll: So soll ein Feuer nicht unbeaufsichtigt gelassen werden. Generell soll laut Behördenangaben im Wald und in Waldesnähe auf das Feuern verzichtet werden. Auch sollten keine brennenden Raucherwaren und Zündhölzer weggeworfen werden.

Noch keine Prognose für 1. August möglich

Ob am 1. August Raketen und Co. in den Himmel steigen und Feuer angezündet werden können, ist laut Zahner abhängig vom Wetter in den nächsten Tagen respektive Wochen. Zum jetzigen Zeitpunkt sei keine Prognose möglich. Der Kanton Luzern und die Gebäudeversicherung würden die Situation weiter beobachten und gegebenenfalls Massnahmen in die Wege leiten. Dies geschehe in Absprache mit den umliegenden Kantonen. In den Kantonen Zug und Uri ist die Waldbrandgefahr derzeit ebenfalls mässig, in Ob- und Nidwalden sowie Schwyz ist die Gefahr gering (Stufe 1). Gross ist die Waldbrandgefahr in Teilen des Wallis sowie Graubündens. Ein bedingtes Feuerverbot haben die Kantone Genf und Waadt ausgesprochen. (rem)