Waldbrandgefahr Luzern und Schwyz verhängen absolutes Feuerverbot – so sieht die Lage in der restlichen Zentralschweiz aus Aufgrund der anhaltenden Trockenheit gilt in den Kantonen Luzern, Schwyz und Uri neu ein Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe. Eine Entspannung der Lage sei momentan nicht in Sicht. In anderen Zentralschweizer Kantonen wird derweil noch abgewartet.

Die Lage im Kanton Luzern ist angespannt. Die letzten Wochen waren heiss und trocken, vereinzelte Niederschläge vermochten die Situation nicht zu lockern. Die Dienststelle Landwirtschaft und Wald teilt am Mittwoch mit, dass aufgrund der aktuellen Lage in Absprache mit den Zentralschweizer Kantonen deshalb ein absolutes Feuerverbot in den Luzerner Wäldern erlassen wurde. Nicht nur im Wald, sondern auch in Waldesnähe – konkret bis zu einem Abstand von 50 Metern – ist es bis auf Widerruf nicht mehr erlaubt, ein Feuer zu entfachen. Feuerwerkskörper, feuerbetriebene Heissluftballone und Himmelslaternen werden ebenfalls bis auf weiteres verboten. Und auch das Feuern in sämtlichen Feuerstellen und Einweggrills im Freien ist aufgrund der Gefahr durch Funkenflug untersagt. Der Kanton behält sich zudem vor, bei keiner Entschärfung der Lage ein absolutes Feuerverbot auf dem ganzen Kantonsgebiet auszusprechen.

Diese Regelungen treten im Kanton Luzern in Kraft: Es ist verboten, im Wald und an Waldrändern Feuer zu entfachen. Dies gilt insbesondere innerhalb eines Abstandes von 50 m zum Wald.

Aufgrund der Gefahr durch Funkenflug ist das Feuern in sämtlichen unbefestigten Feuerstellen und mit Einweggrills – ungeachtet des Standorts im Freien – auf dem ganzen Kantonsgebiet (einschliesslich Gewässern) verboten.

Erlaubt ist das Grillieren auf Gasgrills sowie das Grillieren in Gärten oder auf Balkonen mit Holzkohlegrills sowie in fest eingerichteten Cheminées/Feuerstellen/Feuerschalen, sofern ein Abstand von mindestens 50 Metern zum Wald eingehalten wird. Bei starkem Wind ist wegen der Gefahr von Funkenflug ganz darauf zu verzichten.

Es ist verboten Zigaretten, andere Raucherwaren oder Streichhölzer wegzuwerfen.

Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern sowie das Steigenlassen von Himmelslaternen (gekauft oder selbstgemacht), welche durch offenes Feuer angetriebenen werden, sind auf dem ganzen Kantonsgebiet (einschliesslich Gewässer) verboten.

Die Bevölkerung ist aufgerufen, mit Feuer im Freien sorgfältig umzugehen und insbesondere Feuer nie unbeaufsichtigt zu lassen. Es wird empfohlen, entsprechendes Löschmaterial bereit zu halten.

Zuwiderhandlungen gegen dieses Verbot werden polizeilich geahndet. Wer einen Waldbrand verursacht, wird zudem für die daraus entstehenden Kosten für die Bekämpfung und Wiederherstellung belangt.

Feuerverbot gilt mit einer Ausnahme

Im Kanton Schwyz gilt neu gar die Waldbrandgefahr-Warnstufe 4 – die anhaltende Trockenheit und fehlenden Niederschläge seien für diese Entwicklung verantwortlich, teilt das Umweltdepartement mit. Auch die lokalen Gewitterregen der vergangenen Woche hätten die Waldbrandgefahr «nicht massgeblich gemindert».

Man sich deshalb dazu entschieden, auf dem gesamten Schwyzer Kantonsgebiet ein Feuerverbot zu erlassen. Dieses tritt ab Mittwochnachmittag, 14 Uhr, in Kraft. Im Gegensatz zum Kanton Luzern wird in der Mitteilung nicht zwischen fest eingerichteten und unbefestigten Feuerstellen unterschieden – das Feuerverbot gilt überall. Gestattet bleibt einzig das Grillieren in Gärten und auf Balkonen.

Regen wird noch länger nicht erwartet

Die Lage in den anderen Zentralschweizer Kantonen ist unterschiedlich. Gemäss Website des Bundesamtes für Umwelt (Bafu), welches abweichende Messmethoden verwendet, befindet sich die Gefahrenlage der meisten Zentralschweizer Kantone noch auf Stufe 3 – erhebliche Gefahr. Mit Ausnahme des Kantons Uri auf Stufe 4. Dessen Behörden beschlossen bereits Ende Juli ein Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe, für Himmelslaternen, Höhenfeuer oder Feuerwerke.

In Nid- und Obwalden wird das bedingte Feuerverbot vorerst beibehalten, wie Urs Röthlisberger, stellvertretender Feuerwehrinspektor der beiden Kantone, auf Anfrage sagt.

«Wir appellieren dennoch an die Vernunft der Bevölkerung.»

Will heissen: Die Bevölkerung in Nid- und Obwalden soll das Entfachen von Feuer im Wald und in Waldesnähe unterlassen. Es besteht insbesondere an gut besonnten Stellen die Gefahr, dass bereits schon weggeworfene Raucherwaren oder Funken eines Grillfeuers Brände verursachen.

Der Kanton Zug hat Stand jetzt noch keine weiteren Massnahmen ergriffen.

Die meisten Zentralschweizer Kantone erwartet «erhebliche Gefahr» eines Waldbrandes – «grosse Gefahr» droht bislang einzig dem Kanton Uri. Bild: Bundesamt für Umwelt

Eine Entspannung der aktuellen Gefahrenlage sei frühestens nach einer intensiven Regenphase von mindestens zwei Tagen zu erwarten, teilt das Umweltdepartement Schwyz weiter mit. Die Wetterprognosen sagen noch bis mindestens Anfang kommende Woche schönes Wetter voraus. (mha)