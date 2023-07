Warnung Wildhut meldet eine vermutliche Wolfssichtung in Eschenbach Ist in der Gemeinde Eschenbach ein Wolf gesehen worden? Die Wildhut des Kantons Luzern hält dies für möglich und hat via SMS-Dienst über die vermutliche Wolfsichtung informiert.

Am Donnerstag ist bei der Dienststelle Landwirtschaft und Wald (Lawa) eine Meldung eingegangen, wonach in der Gemeinde Eschenbach im gebiet Herrendinge ein Wolf gesehen wurde. Kurz nach 17.30 Uhr meldete die kantonale Wildhut die mögliche Wolfsichtung via SMS-Dienst.

Nutztierhalterinnen und -halter von Schafen, Ziegen oder Mutterkühen werden angehalten, die notwendigen Herdenschutzmassnahmen zu treffen. Bei einem allfälligen Riss werden die betroffenen Viehhalter gebeten, sofort die Wildhut zu kontaktieren. (zim)