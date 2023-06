Wildhut meldet mögliche Wolfssichtung in Neuenkirch

Am Freitagmorgen ist bei der Dienststelle Landwirtschaft und Wald (Lawa) eine Meldung eingegangen, wonach in der Gemeinde Neuenkirch an einem Waldrand ein Wolf gesehen wurde. Die kantonale Wildhut kann eine Wolfspräsenz nicht bestätigen, hält sie aber für möglich.