Warnung Wolf reisst Mutterschaf in Neuenkirch: SMS-Meldung mahnt Bauern zur Vorsicht Zwischen Neuenkirch und Hellbühl hat ein Wolf in der Nacht auf Donnerstag ein Tier gerissen. Mittels DNA-Proben soll herausgefunden werden, um welches Tier es sich handelt.

In Neuenkirch kam es zu einem Wolfriss. Bild: Marco Schmidt / Keystone

In der Nacht auf Donnerstag war in Neuenkirch ein Wolf unterwegs. «Es wurde ein Mutterschaf gerissen. Die restlichen Tiere der Herde wiesen keine Verletzungen auf», schreibt Heidi Vogler von der Dienststelle Landwirtschaft und Wald (Lawa) auf Anfrage von PilatusToday. Betroffen sei ein Landwirt. Der Wolfsriss habe sich im Gebiet zwischen Neuenkirch und Hellbühl ereignet. Die Verantwortlichen hätten nun DNA-Proben entnommen, um herauszufinden, ob es sich um einen bekannten Wolf handelt, so Vogler weiter.

Der Kanton Luzern hat eine SMS-Warnung verschickt. Die Bauern werden aufgefordert, Herdenschutzmassnahmen zu treffen oder Kleinwiederkäuer nachts einzustallen. Wer von einem Riss betroffen sei, soll umgehend die Wildhut kontaktieren.

In den vergangenen Wochen ist es vermehrt zu Wolfsichtungen und Wolfrissen gekommen. So wurde beispielsweise am 24. Januar in der Gemeinde Schübelbach ein totes Schaf gemeldet. Nur kurz zuvor sichtete im Luzerner Stadtteil Littau ein Anwohner ein Tier, das er für einen Wolf hält. Im letzten Jahr sind insgesamt so viele Tiere auf den Luzerner Alpen gerissen worden, wie seit 13 Jahren nicht mehr. (rad/tos)