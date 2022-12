Wauwil Beliebte Pfahlbausiedlung

Die Pfahlbausiedlung in Wauwil ist so beliebt wie nie, teilt der Kanton Luzern mit. Der archäologische Lernpfad Wauwilermoos habe eine «sensationelle Saison» hinter sich. 2022 seien 45 kostenpflichtige Führungen gebucht worden ­– doppelt so viele wie im Durchschnitt zwischen 2013 und 2019. Insgesamt hätten dieses Jahr über 920 Personen die Pfahlbausiedlung mit Führung besucht. Weil die Siedlung ausserhalb der gebuchten Führungen frei besucht werden kann, ist unklar, wie viele Besucherinnen und Besucher insgesamt gekommen sind. Die Trägerschaft schätzt die Zahl auf 5000 bis 8000 Personen pro Jahr. (red)