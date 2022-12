Wauwil Überraschung: Gemeindeversammlung segnet Sanierung der ehemals umstrittenen Bergstrasse diskussionslos ab Mehrere Anläufe hat’s gebraucht, bis die Wauwiler Gemeindeversammlung über die Sanierung und den Ausbau der Bergstrasse abgestimmt hat. Am Dienstagabend haben die Anwesenden den Sonderkredit über 5,3 Millionen Franken gesprochen.

Der Wauwiler Gemeinderat will eine Strasse sanieren, um die Sicherheit zu erhöhen, den Verkehr zu beruhigen und die Lärmemissionen zu reduzieren. Am Dienstagabend war der dafür benötigte Sonderkredit an der Gemeindeversammlung traktandiert. Eigentlich nichts Aussergewöhnliches. Nur: Es handelt sich um die Bergstrasse, deren Sanierung und Ausbau lange sehr umstritten waren.

Das Geschäft ist gleich mehrfach speziell. So hat der Gemeinderat die Abstimmung bereits zweimal verschoben – die erste Infoveranstaltung erfolgte im November 2019. Im Mai dieses Jahres wies die Gemeindeversammlung das Geschäft zurück, weil sie mit der etappenweisen Realisierung, die der Gemeinderat aus finanziellen Gründen bevorzugte, nicht einverstanden war.

Zudem wurde das Projekt über die Jahre massiv teurer. Während die Sanierung in ihrer schlankeren Variante in der ersten Botschaft noch 1,6 Millionen kosten sollte, waren es 2020 nach einer Überarbeitung schon 4,5 Millionen. Der nun beantragte Sonderkredit beläuft sich auf fast 5,3 Millionen Franken.

Keine Spur mehr von der kontroversen Diskussion

Bei diesem Anlauf hat es nun endlich geklappt. Nachdem die 113 Anwesenden im Zentrum Linde den Aufgaben- und Finanzplan 2023 bis 2026 sowie das Budget fürs kommende Jahr ohne Gegenwehr durchgewinkt hatten, stimmten sie über das Projekt Bergstrasse ab. Die Wauwilerinnen und Wauwiler kamen der Empfehlung der Rechnungskommission nach und stimmten dem Sonderkredit diskussionslos und einstimmig zu.

Die breite Unterstützung überrascht. Vor zweieinhalb Jahren war die Sanierung kurzfristig von der Traktandenliste der Gemeindeversammlung genommen worden – Grund dafür war der grosse Widerstand in Teilen der Bevölkerung. Die damalige Gemeindepräsidentin Annelies Gassmann-Wechsler sprach von einem problematischen Informationsdefizit und offenbarte, dass das Projekt in Parteiversammlungen kontrovers diskutiert worden sei.

Davon war am Dienstagabend nichts mehr zu spüren. Nur eine Frau stellte eine Frage; sie wollte wissen, ob der Gemeinderat über einen sogenannten Flüsterasphalt nachdenke. Daniel Keusch, Gemeinderat Ressort Finanzen und Bau, versicherte, dass man diese Überlegungen mache. Noch sei aber nichts beschlossen.

Bauarbeiten sollen Ende 2023 starten

So oder so steht der Sanierung nun nichts mehr im Weg. Die Bergstrasse verbindet Wauwil mit dem Dagmerseller Ortsteil Buchs. Sie dient vor allem als Sammelstrasse der Quartiere, führt also den Verkehr aus den Anliegerstrassen der Wohngebiete in die Hauptstrasse. Von ortskundigen Autofahrenden wird sie auch gerne als Schleichweg genutzt.

Die Bauarbeiten erstrecken sich von der Kantonsstrasse bis zum Hof Martisrüti. Rund 490 Meter werden ausgebaut, 450 Meter saniert. In diesem Zug werden unter anderem ein Trottoir verlängert, die Strasse verbreitert und Markierungen korrigiert. Die Werkleitungen wurden bereits saniert, ebenso eine Tempo-30-Zone geschaffen.

Die Detailplanung soll bis kommendes Frühjahr erstellt sein, die Auflage erfolgt plangemäss im Frühling oder Sommer, der Auftrag soll im Herbst vergeben werden. Klappt alles reibungslos, starten die Bauarbeiten Ende 2023.