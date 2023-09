Wauwil Wegen Widerstand: Gemeinderat stoppt Architekturwettbewerb für Schulhausneubau Der Projektwettbewerb zum Schulhausneubau in Wauwil wird ausgesetzt, weil der Widerstand aus der Bevölkerung zu gross ist. Der Gemeinderat zeigt sich auch selbstkritisch.

Die Durchführung des Architekturwettbewerbs für den Schulhausneubau in Wauwil wurde abgebrochen. Das teilt die Gemeinde auf ihrer Website mit. Aus der Bevölkerung seien «zahlreiche Rückmeldungen und Fragen» zum Projekt erfolgt. Insbesondere zur Planung der gesamten Gemeindeinfrastruktur bestehe zusätzlicher Informationsbedarf, schreibt der Gemeinderat. Ihm sei wichtig, dass «das Projekt auf breite Zustimmung stösst», weswegen er die Inputs aus der Bevölkerung nun aufarbeiten wolle.

Blick auf die Gemeinde Wauwil. Bild: Corinne Glanzmann

Der Gemeinderat hatte an einer Veranstaltung Anfang Juli über den Schulhausneubau informiert. Mit der an diesem Prozess beteiligten Kommission hatte er entschieden, auf dem gemeindeeigenen Grundstück oberhalb des Schulhauses Linde 2 den Neubau zu realisieren. Bei der Bestimmung des Standorts seien unter anderem die Verkehrssicherheit der Schülerinnen und Schüler sowie der Kosten- und Zeitfaktor im Fokus gestanden, heisst es weiter. Er geht von einem Investitionsvolumen von rund 14,5 Millionen Franken aus.

«Unmut in der Bevölkerung»

Beim Anlass war unbestritten, dass es aufgrund der wachsenden Schülerzahlen einen Bedarf an zusätzlichem Schulraum gibt. Doch dass die Bevölkerung unter anderem beim Standortentscheid nicht miteinbezogen worden sei, sorgte für heftige Kritik. So beispielsweise von der FDP, die sich im Gemeindeheft äusserte. «Dass man vor fertige Tatsachen gestellt wurde, stösst im Dorf sauer auf und es macht sich ein gewisser Unmut breit», schreibt die Partei. Der Mehrheit habe an der Veranstaltung eine Aussage über weitere öffentliche Bedürfnisse der kommenden Jahre gefehlt. Die FDP ersuche den Gemeinderat, die Investitionsplanung für die nächsten 15 Jahre samt einer darauf abgestimmten Standortplanung zu veröffentlichen.

Weitere Schreiben erreichten den Gemeinderat. Zwei, die einen Planungsstopp forderten, liegen unserer Zeitung vor. Eine Schreiben wurde von rund 130 Personen unterzeichnet. Sie möchten für das Projekt keine Standortvorgaben, dies soll den Wettbewerbsteilnehmenden überlassen werden. Weiter sei eine Zustandsanalyse von sämtlichen Schul- und Gemeindebauten zu erstellen sowie eine Auflistung aller dringend notwendigen Sanierungsmassnahmen. Der andere Brief bläst in dasselbe Horn. Er fordert eine Grundlage für ein partizipatives Verfahren.

Auf Anfrage zeigt sich Gemeindepräsident Ivo Kreienbühl selbstkritisch: «Es scheint, dass es uns nicht gelungen ist, unsere Überlegungen verständlich und vollständig vorzubringen.» An der Infoveranstaltung seien die öffentlichen Infrastrukturen und deren Abhängigkeiten zwar aufgezeigt worden – etwa die Verlegung des Feuerwehrlokals oder eine zusätzliche Turnhalle, die für 2028/29 angedacht ist. «Dies jedoch noch nicht detailliert und abschliessend, da die möglichen Standorte der gesamten öffentlichen Infrastruktur abhängig von der laufenden Revision des Bau- und Zonenreglements sind.»

Verschiedene Vertreter in Kommission

Der Gemeinderat habe zum gewählten Vorgehen und zum Stand der Arbeiten mehrmals informiert. Insbesondere sei der geplante Standort des neuen Schulhauses bereits an der Gemeindeversammlung im Dezember 2022 offengelegt worden. «In der Schulraumplanungskommission, welche das Projekt mit Fachplanern erarbeitet hat, waren zudem sämtliche Ortsparteien vertreten», sagt Kreienbühl. Auch Lehrpersonen und die Bildungskommission seien eingesetzt worden. Weiter hätten alle Einwohnenden ihre Mitwirkungsmöglichkeit beim kürzlich verabschiedeten Siedlungsleitbild wahrnehmen können, bei dem mögliche zukünftige Standorte für Gemeindeinfrastrukturen aufgezeigt worden seien.

Bezüglich Investitionsplanung sagt der Mitte-Politiker, dass der Gemeinderat stets eine langfristige Finanzplanung mache, welche in einem Tool über die nächsten 15 Jahre dargestellt werde. «Ein Teil daraus wird jeweils regelmässig kommuniziert. Dies werden wir in diesem Zusammenhang nun ausführlicher machen.» Die Inputs und Rückmeldungen zum Schulhausneubau würden nun aufgearbeitet. «In der Schulraumplanungskommission wird dann das weitere Vorgehen bestimmt.»