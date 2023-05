Wauwiler Ebene Vorstudie für Moderne Melioration beginnt Der Verein «Freunde Wauwiler Ebene» (FWE) setzt seine Arbeiten vom Projekt «Landwirtschaftliche Planung+ Wauwiler Ebene» (LP+) aus dem Jahr 2019 fort. Eine Vorstudie soll zeigen, ob über die Wauwiler Ebene als gesamtes Gebiet oder allenfalls nur in Teilgebieten in Zukunft eine Melioration durchgeführt werden soll.

Das Wauwilermoos. Leserbild: Urs Gutfleisch

Die Wauwiler Ebene ist eine wertvolle Landschaft und ein sensibler Lebensraum. Sie wird von der Landwirtschaft, der Wirtschaft sowie als Kulturraum genutzt. Ebenso ist sie ein Erholungs- und Freizeitgebiet und steht im Fokus des Natur- und Landschaftsschutzes.

Der Verein «Freunde Wauwiler Ebene» (FWE) führte 2019 das Projekt «Landwirtschaftliche Planung» durch, um diese vielfältigen Anliegen und Erwartungen zu bündeln, Synergien zu nutzen und Konflikte zu lösen. In diesem hat eine rund 30-köpfige Gruppe bestehend aus allen relevanten Akteuren der Wauwiler Ebene (Landwirte, Vertreter von Flur- und Unterhaltsgenossenschaften, regionale Organisationen, kantonale Behörden aus den Themenbereichen Landwirtschaft, Natur, Boden, Archäologie, etc.) in mehreren Workshops verschiedene Themen wie der zunehmende Druck auf die landwirtschaftliche Nutzfläche etc. behandelt und Lösungsansätze erarbeitet, mit welchen Massnahmen die diversen Herausforderungen rund um die teils widersprüchlichen Interessen in der Wauwiler Ebene angepackt und entschärft werden können. Das Resultat aus diesem Vorgängerprojekt sind Vorschläge für Sofortmassnahmen sowie vier umfangreichere Projektvorschläge. Diese wurden an der Ergebniskonferenz im September 2019 unter hohem Interesse allen Beteiligten und den Medien vorgestellt (Schlussbericht unter www.fwe.lu einsehbar).

Was seither geschah

Seither hat der Verein FWE mit den Gemeinden rund um die Wauwiler Ebene und der kantonalen Dienststelle Landwirtschaft und Wald lawa Gespräche geführt, wie diese Kernprojekte finanziert und umgesetzt werden können. In diesen Gesprächen wurde klar, dass ein ganzheitlicher Ansatz durch eine moderne Melioration eine mögliche Lösung darstellt. Um eine solche moderne Melioration durchführen zu können benötigt es aber noch mehr Grundlagendaten. Deshalb führt der Verein FWE eine Vorstudie dazu durch. Es sollen auch die Fragen geklärt werden, ob diese in Teilgebieten oder über das gesamte BLN-Gebiet der Wauwiler Ebene umgesetzt werden soll und entsprechend soll auch die Trägerschaft definiert werden.

Das Vorgehen der Vorstudie gliedert sich in drei Phasen; zuerst erfolgt während den Monaten Mai und Juni 2023 eine Bestandesaufnahme, dann wird ein landwirtschaftliches Nutzungskonzept ausgearbeitet und im Herbst 2023 erfolgt mit allen Anspruchsgruppen der Wauwiler Ebene die Mitwirkung und Vernehmlassung. Die Resultate sollen Anfang 2024 vorliegen und werden dann allen Betroffenen und der Bevölkerung wiederum präsentiert.

Die Projektorganisation für die Vorstudie

Der Verein FWE beauftragt die Arbeitsgemeinschaft «ARGE Vorstudie Moderne Melioration Wauwiler Ebene», bestehend aus den beiden Firmen Agrofutura, Brugg, und Trigonet AG, Dagmersellen. Das Projekt wird eng begleitet von der kantonalen Dienststelle Landwirtschaft und Wald (lawa). Das Projekt zur Vorstudie wird finanziert zu je einem Drittel durch die Gemeinden rund um die Wauwiler Ebene, den Bund und den Kanton Luzern. (chm)