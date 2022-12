Quelle: Tele 1

Weder Bus noch Zug In diesen Zentralschweizer Ortschaften gibt es keinen ÖV Man könnte meinen, dass es mittlerweile an den meisten Orten einen Bahnhof oder zumindest eine Bushaltestelle gibt. Doch auch in der Zentralschweiz gibt es noch immer Dörfer, die nicht an den öffentlichen Verkehr angeschlossen sind.

Wer kennt es nicht: Der Bus hat Verspätung oder fällt ganz aus. Und schon ist der gute Start in den Tag dahin und der Ärger gross. Einige Menschen in der Zentralschweiz haben jedoch ganz andere Sorgen. Denn es gibt nach wie vor Ortschaften in der Region, in denen es gar keinen ÖV gibt, wie PilatusToday berichtet.

So beispielsweise in der Luzerner Gemeinde Lieli im Seetal. Seit über zehn Jahren fährt im Dorf weder ein Bus noch ein Zug. Dies sei sehr belastend, klagen Bewohnende. Deshalb spielen einige gar mit dem Gedanken, aus Lieli wegzuziehen.

Oftmals sind die Gründe für die fehlenden ÖV-Verbindungen wirtschaftlich. «Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, dass wir unsere Mittel wirtschaftlich und nachhaltig einsetzen. Mit einem Bus, welcher leer in die abgelegenen Orte fährt, ist dies nicht der Fall», heisst es etwa vonseiten des Verkehrsbunds Luzern.

Einzelne Ortschaften haben jedoch Glück und können zumindest im Sommer oder mittels Fahrdienst auf Verlangen erreicht werden.