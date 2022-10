Weggis Auto rollt über einen Abhang auf die Kantonsstrasse – Totalschaden Für die Bergung des Autos musste die Strasse vorübergehend gesperrt werden.

Am betroffenen Auto entstand ein Totalschaden. Bild: PD

Ein ungesichertes Auto ist am Donnerstagmorgen über einen Abhang auf die Kantonsstrasse in Weggis gerollt. Der Vorfall ereignete sich kurz nach 7.30 Uhr, wie die Luzerner Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand, doch am betroffenen Fahrzeug entstand Totalschaden.

Die Kantonstrasse musste für die Bergungsarbeiten vorübergehend gesperrt werden. Im Verlauf des Morgens war sie dann wieder einseitig befahrbar. Im Einsatz stand die Feuerwehr der Seegemeinden. (sb)